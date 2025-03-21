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以色列鬧內鬨！內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列內閣一致投票贊成解職以色列國家安全局巴爾。美聯社
以色列內閣一致投票贊成解職以色列國家安全局巴爾。美聯社

以色列總理內唐亞胡辦公室20日宣布，內閣一致投票贊成解職以色列國家安全局（Shin Bet，又稱辛貝特）局長巴爾（Ronen Bar），任期後一天將是4月10日，是以色列政府首次解雇安全局長。

內唐亞胡稍早在內閣會議上表示，以色列國家安全局長巴爾「性格軟弱」，不是重建組織的合適人選。並指巴爾態度溫和且不夠積極，早就對他失去信心，而在戰爭時期，對國內安全部門負責人的信任尤為重要。

巴爾未出席批准解職他的投票會議，但發信表示，將他解職完全是出於利益衝突，想藉此削弱辛貝特調查卡達對總理辦公室的影響力，並稱此舉根本是無效行為。

對此有反對黨議員批評政府正在做「我們敵人夢寐以求的事——與以色列辛貝特局局長作戰」，指責內唐亞胡才需要在在2023年10月7日哈瑪斯入侵以色列後，承擔一切責任下台。

以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）稱，政府解雇巴爾只有一個原因，就是停止調查加薩激烈戰爭期間，是否收受卡達方面的資金，認為這是對敵對國家滲透到總理辦公室的行為洗白。

巴爾自2021年起擔任國家安全局長，但他與內唐亞胡的關係早在哈瑪斯突襲以色列前就已經很緊張，尤其是在導致國家分裂的司改議題方面。

以色列 內唐亞胡 辦公室

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