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擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
F-35是全球最先進的戰機。美聯社
F-35是全球最先進的戰機。美聯社

美軍F-35戰機是全球最先進的戰機，各國求之不得，現在卻傳出德國和加拿大考慮縮減訂單的消息。原因是美方堅持在特殊情況下，必須以美國利益為主，美國才能決定是否發射飛彈，而不是由各國自行決定。

各國看到美國暫停援助烏克蘭的情況，紛紛提高警戒。首當其衝的是德國，交易合約中有保留條款，美方也拒絕德國拆開檢視控制戰機的電腦系統。烏克蘭的經驗顯示，美軍一旦停止軟體更新和零部件的供應，任何精銳裝備將無用武之地。

F-35戰機的「黑盒子」有一套運算法，是不傳之秘。美國有21個盟邦是F-35戰機的買家，製造商洛克希德馬丁否認機上裝有可以遙控讓戰機失能的裝置，但部分盟邦還是很擔心美國在緊要關頭留一手。

丹麥保守黨議員賈洛夫表示，川普對格陵蘭的野心舉世皆知，哪天真的要來硬的，讓丹麥購買的F-35戰機失能，也不是不可能發生。

F-35 戰機 美國

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