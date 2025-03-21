不敵民眾怒火延燒全國 瓜地馬拉總統撤回強制車險

瓜地馬拉抗議民眾癱瘓首都交通兩天，引起全國混亂，總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）終於低頭，19日宣布撤回強制車輛第三責任險的政策。瓜國媒體批評，阿雷巴洛施政欠缺溝通，已經和現實脫節。

瓜地馬拉政府17日臨時宣布，包括機車、汽車、客運及貨車所有車輛必須投保第三責任險，以保護交通事故中，受傷或死亡的受害者，得到應有賠償，並且遏止不斷增加的車禍事故。根據瓜地馬拉內政部統計，2024年就有近1800人因為車禍死亡，其中4分之1是行人。

瓜國主流媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，該政策立意良善，也是世界多數國家普遍實施的交通保險法規，但政策倉促上路，連保險費用要怎麼交民眾都不了解，事前也缺乏和各界溝通說明。結果不只讓外界質疑政府和金融保險業者掛勾，更導致民眾上街頭抗議並封鎖道路，造成首都及周邊地區癱瘓，市政停擺，甚至還發生抗議民眾開車衝撞員警的暴力衝突。

報導中批評，阿雷巴洛政府不只在政策推行前，沒有充分研究規劃和擬定配套措施，也忽略和受到影響的人民團體對話溝通，阿雷巴洛的施政顯然「與現實脫節」；而且想要化解衝突，卻往往以更「強勢獨斷」的態度和外界溝通，也因此引起更大反彈，政策一再挫敗。

「自由新聞報」（Prensa Libre）根據瓜地馬拉商會及其各產業工會的數據，封路抗議所造成的經濟損失估計高達6億瓜幣（約新台幣25億），全國至少有30％的經濟活動受影響。此外，超過5000個貨櫃因為交通癱瘓而延誤運輸，影響全國產業供應鏈運作。

此外，瓜國零售、超市、購物中心、餐飲及娛樂產業過去兩天內，營業額下降超過80%。甚至瓜地馬拉正值國際旅遊旺季，許多外國旅行團因封鎖影響行程，在路上受困長達6小時動彈不得，甚至有旅客剛抵達瓜地馬拉，就直接選擇離開轉赴他國，重創瓜地馬拉的國際形象和旅遊市場。

「評論新聞」（CON CRITERIO）也發表評論，除了上任以來交通基礎建設問題不斷，甚至一個月不到，阿雷巴洛政府先是因為強制推動垃圾分類，引起資源回收業者不滿，出動卡車封鎖市區癱瘓交通；現在又面臨強推第三責任險引起的全國抗議，施政原地空轉，支持度一再受挫。

評論指出，根據民調機構蓋洛普（Gallup）針對拉丁美洲11個國家領袖的調查，2024年三月上任初期，阿雷巴洛得到78分，是拉丁美洲排名第三受歡迎的總統；但僅一年後的今年二月，阿雷巴洛一路下滑到只剩下39分，排名跌第8位，甚至還落後爭議不斷的宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro），以及尼加拉瓜獨裁政權奧蒂嘉（Daniel Ortega）總統。這也凸顯阿雷巴洛的施政，已經走到「十字路口」。