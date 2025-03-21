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比利時國會通過挺台決議 譴責中國密集軍演破壞穩定

中央社／ 記者田習如布魯塞爾20日專電

比利時國會今天通過挺台決議，譴責中國軍演日益頻繁，要求比利時政府透過外交途徑促請中國停止升高台海緊張，並在聯合國抗議聯大2758號決議、支持台灣參與國際組織。

比利時聯邦眾議院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席范荷芙（Els Van Hoof）與眾議員密爾（Nathalie Muylle）提案的挺台決議文在今天大會以壓倒性126票贊成、0票反對和13票棄權通過。

決議文譴責中國近年來在台海軍事行動達到前所未見密度，威脅區域穩定，並表達與台灣人民站在一起；同時請台灣當局和政治領導人以智慧回應中國的挑釁，強調民主台灣應由人民決定想要的生活方式。

決議文並對不久前中共導彈飛越台灣、落到日本專屬經濟海域，威脅到區域穩定及日本國家安全的事件表示極度關切，要求中國立即停止侵入台灣的航空識別區（ADIZ）、充分尊重台海中線的完整性，並停止所有其他「灰色地帶」的軍事活動，包括網路攻擊和操弄不實資訊。

眾議院要求比利時聯邦政府譴責中國對台灣日益好鬥的姿態，透過外交接觸促請中國政府緩和衝突、停止一切挑釁、尊重台海現狀，並扮演積極角色，促進、強化歐洲在印太地區，特別是在台灣的經濟和外交存在，著眼於世界戰略和經濟重心正在向這個地區轉移的此刻。

決議文也鼓勵在聯邦政府機構的協助下，加強比利時和台灣的經濟、科學、文化及國會往來，包括在最高可能的層面上互動，並持續與歐洲夥伴提倡讓台灣在重要國際組織以觀察員身分實質參與。

在其他數名議員提案補充下，大會通過的決議文也納入促請比利時政府在聯合國（UN）內，抗議中國持續扭曲聯大第2758號決議以阻礙台灣參與國際，重申該項不具拘束力的決議內容並未對台灣採取立場。

台海 比利時

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