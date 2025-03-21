法再遣返阿爾及利亞煽動暴力網紅 兩國關係降冰點

法阿關係惡化。繼上次拒收後，旅法阿爾及利亞網紅Doualemn今早因煽動暴力言論被捕，準備二度遣返，恐成法阿外交角力下的人肉皮球。日前多位阿國網紅在法國上傳威脅與仇恨影片，逾9成民眾支持驅逐出境。

阿爾及利亞網紅Doualemn事件在法國持續延燒。今早這位原名南蒙（Boualem Namam）的59歲網紅因日前在網路上散播鼓吹暴力言論，在南法蒙貝列（Montpellier）家中再次遭逮捕，並移送至巴黎近郊的看守所，等待依照「驅逐委員會」（Comex）判決，二度遣返回國。

已居住法國30多年的Doualemn在TikTok上擁有逾13萬粉絲，他在日前影片中以阿拉伯文鼓吹人們對一位反對阿國政府的異議人士「嚴刑拷打」，甚至揚言「殺了他」。影片於1月初遭人檢舉。法院以「公開鼓動犯罪」為由撤銷其居留證，且下令驅逐出境。

然而遣送隔天，阿爾及利亞邊界警察竟以「此人禁入阿國領土」為由拒收Doualemn，法國警察只得再度押回，引發各界譁然與批評，也讓事件上升為法阿間的外交紛爭，使原本就緊張的兩國關係雪上加霜。

2月初，行政法院原本取消他的強制離境令（OQTF），但主管機關隨即向「驅逐委員會」提出申請，並於12日獲得同意。

除了Doualemn，今年1月初有3位阿爾及利亞與1位法阿雙國籍者因上傳煽動對反阿國政權人士採取暴力行動的仇恨言論而遭捕、審判，其中有人更讚揚恐怖主義，表示要「在法國土地上殺戮」。

1月6日一份由歐洲一台（Europe 1）、星期日報（JDD）等媒體共同製作的民調顯示，高達94%的法國受訪者贊成將這些在社群媒體上威脅法國與法國人的阿爾及利亞網紅驅逐出境。

換言之，近乎全法國人都認為讚揚暴力攻擊與仇恨的恐嚇發言已不在言論自言的保障範疇。左派社會黨議員達拉夫斯（Michaël Delafosse）也在訪問中說，「當你煽動仇恨，很抱歉，我們必須立場堅定」。

不過Doualemn的律師表示，這些阿爾及利亞網紅是法阿外交齟齬的犧牲品，且當事人受到的懲罰「不符合比例原則」。

阿爾及利亞1962年脫離法國殖民統治獨立，兩國情感複雜，恩怨糾葛不斷。兩國在1968年簽訂協議，讓旅法阿國人在移動、居住、工作上，享有比其他外國籍人士更優惠的特殊身份。

法國總理白胡（Francois Bayrou）與內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）紛紛揚言將取消1968年協議，要求阿爾及利亞慎思。巴黎日前提供阿國政府一份「緊急名單」，都是被法國列為須遣返的危險人物。然而阿國17日拒絕了這份名單，讓兩國外交局勢再度惡化。

2月東部城市米盧斯（Mulhouse）發生持刀攻擊案，至少造成1人喪命、5名員警輕重傷，37歲嫌犯是阿爾及利亞非法移民，名列「極端主義恐怖活動預防通報檔案」（FSPRT），且巴黎嘗試遣送，卻屢遭拒收。

法阿緊張升溫，法媒形容，兩國關係已近臨界點。據費加洛報（Le Figaro）今晚公布的最新民調，67%的民眾支持霍塔尤對阿國的強硬態度，並希望重新考慮1968年協議。兩國外交角力恐持續延燒，阿爾及利亞再度拒收Doualemn與否將成關鍵。