加拿大總理卡尼傳周日將宣布 4月28日提前舉行大選

根據環球郵報周四援引消息人士報導，加拿大總理卡尼準備在周日要求解散國會，並宣布於4月28日提前舉行聯邦大選。

現年60歲的卡尼曾任加拿大和英國央行總裁，在贏得自由黨黨魁大位後，於3月14日宣誓就任加拿大總理，此前沒有政治或競選經驗。

卡尼發言人拒絕就大選置評。而人在艾德蒙頓的卡尼被記者問及這篇大選的報導時，他迴避答覆，只說「顯而易見，在危機時刻，政府需要明確有力的授權」。

自由黨自2015年以來一直是執政黨，在前總理杜魯多1月宣布辭職前，該黨似乎敗局已定，但最近的一些民調顯示，自由黨獲得微弱的領先優勢。雖然下次大選根據規定最晚10月20日舉行，但卡尼希望抓住民調支持率顯著回升的時機。

卡尼的競爭對手是保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre），後者是資深政治人物。