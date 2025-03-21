快訊

三星座愛錢如命！巨蟹精打細算、這星座「有錢才有安全感」

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

加拿大總理卡尼傳周日將宣布 4月28日提前舉行大選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理卡尼傳出將在周日宣布於4月28日提前舉行聯邦大選。路透
加拿大總理卡尼傳出將在周日宣布於4月28日提前舉行聯邦大選。路透

根據環球郵報周四援引消息人士報導，加拿大總理卡尼準備在周日要求解散國會，並宣布於4月28日提前舉行聯邦大選

現年60歲的卡尼曾任加拿大和英國央行總裁，在贏得自由黨黨魁大位後，於3月14日宣誓就任加拿大總理，此前沒有政治或競選經驗。

卡尼發言人拒絕就大選置評。而人在艾德蒙頓的卡尼被記者問及這篇大選的報導時，他迴避答覆，只說「顯而易見，在危機時刻，政府需要明確有力的授權」。

自由黨自2015年以來一直是執政黨，在前總理杜魯多1月宣布辭職前，該黨似乎敗局已定，但最近的一些民調顯示，自由黨獲得微弱的領先優勢。雖然下次大選根據規定最晚10月20日舉行，但卡尼希望抓住民調支持率顯著回升的時機。

卡尼的競爭對手是保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre），後者是資深政治人物。

加拿大 大選 民調

延伸閱讀

維護北極領土 加拿大砸40億美元訂購澳預警雷達系統

加拿大與澳洲達協議 將擲1385億開發北極雷達系統

加國新總理卡尼無意會川普、計畫訪英法 稱加入美「太瘋狂」

加國新總理卡尼 要解貿易難題

相關新聞

加拿大總理卡尼傳周日將宣布 4月28日提前舉行大選

根據環球郵報周四援引消息人士報導，加拿大總理卡尼準備在周日要求解散國會，並宣布於4月28日提前舉行聯邦大選。

戰力受重創加薩仍未易主 哈瑪斯能存活下來是一體兩面

全球目前有2場戰爭進入調停階段，中東的以哈衝突從未有人看好哈瑪斯能夠討到便宜，而事實也是加薩地區慘遭以軍完全輾壓，但畢竟跟以色列總理內唐亞胡開戰時宣稱的「灰飛煙滅」有段差距。究竟哈瑪斯有何能耐，能躲過以色列的致命清算，還能跟以方談判第二階段停火？英國皇家三軍研究所（RUSI）前所長克拉克（Michael Clarke），有深入的分析。

媒體爆料 日未批准蔡英文赴日悼安倍

日本共同社廿日報導，知情消息人士表示，因為擔憂中國大陸反彈，日本政府二○二四年七月沒有批准中華民國前總統蔡英文訪問以參加...

回應北京抗議台日交流 石破茂政府：日中聯合聲明無法律約束力

日本與台灣地方政府或議會等交流時，中國大陸經常以日本違反一九七二年中日聯合聲明為由提出抗議，但日本石破茂政府十一日內閣會...

南非降級台駐處 美指陸扭曲2758決議 孤立台灣

南非外交部逕自將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，美國國務院十九日表示關切，指北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會...

川普不反對6月「川習會」 魯比歐稱日期未定

美國總統川普在接受福斯新聞獨家專訪時表示，「不會反對」在六月與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。不過，美國國務卿魯比歐表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。