川普政府特使赴阿富汗會談 塔利班釋放美公民葛萊茲曼

中央社／ 杜哈/喀布爾20日綜合外電報導

美國特使柏勒赴阿富汗首都喀布爾與塔利班政府官員直接會談後，塔利班今天釋放被關押在阿富汗2年多的美國公民葛萊茲曼。

路透社報導，今天在喀布爾（Kabul）舉行的會談，是自美國總統川普（Donald Trump）1月上任以來，美國與塔利班（Taliban）之間最高層級的直接會談。

根據阿富汗外交部發布的聲明，柏勒（AdamBoehler）會見塔利班政府外交部長穆塔基（AmirKhan Muttaqi），雙方討論了阿富汗與美國的雙邊關係、釋放囚犯，以及向美國境內阿富汗人提供領事服務等議題。

知情人士透露，柏勒與塔利班官員會談後，葛萊茲曼（George Glezmann）已於今晚搭乘1架卡達的飛機離開阿富汗前往卡達，預料他和柏勒隨後將接著飛往美國。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已發布聲明，證實葛萊茲曼獲釋。

葛萊茲曼是在2022年以觀光客身分造訪喀布爾時被拘留。

卡達也在社群平台X發文稱促成葛萊茲曼獲釋。消息人士指出，卡達跟柏勒協調，與塔利班當局進行談判，「經過數週協商，卡達在最近與塔利班會面期間取得突破」。

塔利班 美國公民 阿富汗

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