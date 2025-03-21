以色列恢復地面攻勢 加薩504死

以色列與哈瑪斯停火協議談判破局，十八日針對加薩發動大規模空襲，造成超過四百人死亡。以軍十九日已開始在加薩進行針對性地面活動，擬擴大安全緩衝區，是雙方停火談判破裂以來以軍首次執行地面行動。

法新社報導，加薩民防機構表示，以軍恢復攻勢至今已造成五○四人喪生，包括超過一百九十名兒童。哈瑪斯表示，廿日向以色列商業中心特拉維夫發射火箭，是首次軍事回應以軍這波攻擊。

哈瑪斯武裝團體卡薩姆旅說，向特拉維夫發射火箭以報復以方「屠殺」加薩平民。以軍則稱，攔截了一枚從加薩發射的投射體，另外兩枚擊中無人居住區。

以軍十九日說，以軍開始在加薩中部和南部進行定點地面行動，擴大安全區域並在加薩的北部和南部之間創建部分緩衝區，而在地面行動中，部隊將控制範圍進一步擴展至內特扎里姆走廊的中心。長度約六公里的內特扎里姆走廊是交通要道，將加薩走廊一分為二。以軍在一月停火後已撤出此地。

以色列官員十八日曾提到，對加薩的空襲是一系列軍事行動升級的第一階段，目的在於迫使哈瑪斯釋放更多人質。

以色列總理內唐亞胡也表示，新一輪攻勢將持續下去，直到對哈瑪斯取得全面勝利，並釋放剩餘的五十九名人質。

此外，以色列國防部長卡茨十九日警告，如果以色列人質未能獲釋，且哈瑪斯仍在加薩地帶繼續掌權，加薩居民將承擔全部的後果。