媒體爆料 日未批准蔡英文赴日悼安倍

日本共同社廿日報導，知情消息人士表示，因為擔憂中國大陸反彈，日本政府二○二四年七月沒有批准中華民國前總統蔡英文訪問以參加前首相安倍晉三追悼儀式。

消息人士表示，福島核廢水排放入海後，中國大陸對日本水產實施進口禁令，當時由首相岸田文雄領導的日本政府正在努力解除禁令，不希望加劇緊張關係。

安倍以保守和鷹派的安保觀點聞名，曾與台灣建立密切聯繫，包括擔任總統期間的蔡英文。即便在二○二○年卸任首相後，安倍仍繼續表達對台灣的支持，並警告中國大陸成了潛在軍事威脅，稱「台灣有事就是日本有事」。

共同社指出，蔡英文訪日是由日本跨黨派議員團體「日華議員懇談會」（日華懇）安排；日華懇致力於強化東京與台北的關係，安倍生前出任顧問。

日華懇的訪問團曾在二○二四年一月中華民國總統大選期間訪台，並在其他場合多次鼓勵蔡英文卸任後訪日。蔡英文在二○二四年五月卸任，原本計畫同年七月出席在東京舉行的安倍追悼儀式，將是她卸任後首次海外訪問。

不過，消息人士指出，日本政府強烈敦促日華懇會長、執政自民黨眾議員議員古屋圭司取消訪問，理由是「日中關係處於重要階段」。消息人士說，蔡英文和古屋圭司因此同意重新安排她的訪日時間。

這項最新披露的消息，可能引發外界批評日本政府過度考慮陸方。