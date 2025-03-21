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回應北京抗議台日交流 石破茂政府：日中聯合聲明無法律約束力

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本與台灣地方政府或議會等交流時，中國大陸經常以日本違反一九七二年中日聯合聲明為由提出抗議，但日本石破茂政府十一日內閣會議決定的答辯書指出，「日中聯合聲明不具法律約束力」。

日本產經新聞報導，日本參議員濱田聰向石破茂政府提出質詢狀問：「有關地方自治體、地方議員與台灣交流或訪問，他國外交官要求停止的行為，政府能容許嗎？」

石破茂政府十一日內閣會議決定的答辯書指出，「日中聯合聲明不具法律約束力」，日本歷代內閣立場都是如此。

報導指出，一九七二年日中建交時簽署的聯合聲明記載，有關中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」這個立場，日本政府「充分理解、尊重」。

二○二四年五月賴清德總統就職典禮之際，中國駐大阪總領事薛劍去函要求日本國會議員及地方首長、議員「不要出席」，理由為「中日聯合聲明中，日本就『一個中國』原則向中國做出嚴謹承諾」，警告日方與「台獨勢力」的任何公開互動或交流，都已違反承諾。

神戶市議員上畠寬弘對產經新聞表示，日本政府這次答辯狀顯示，「地方議員、地方自治體與台灣的交流是受允許的」，他表示，「薛劍的主張毫無根據」。

日本 法律約束 議員

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