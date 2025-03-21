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川普不反對6月「川習會」 魯比歐稱日期未定

聯合報／ 記者陳熙文、編譯葉亭均周辰陽／綜合報導
美國總統川普對福斯新聞表示，「不會反對」六月與大陸國家主席習近平舉行峰會。圖／翻攝自FOX NEWS
美國總統川普對福斯新聞表示，「不會反對」六月與大陸國家主席習近平舉行峰會。圖／翻攝自FOX NEWS

美國總統川普在接受福斯新聞獨家專訪時表示，「不會反對」在六月與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。不過，美國國務卿魯比歐表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平終要一見，但目前還沒有日期。

川普十八日曾表示，習近平「將在不遠的將來」訪問華盛頓。華爾街日報三月上旬曾引述知情人士報導，華盛頓和北京已針對川普、習近平於六月展開「生日高峰會」一事進行討論。習近平生於一九五三年六月十五日，川普則生於一九四六年六月十四日。

福斯新聞主持人殷格拉漢詢問川普，是否可能在六月會晤習近平。川普回答，「是啊，也許，我是說，我不會反對與習近平舉行峰會」，同時提到美國將在四月二日實行對等關稅，「中國將付錢，其他國家將付錢」。

殷格拉漢詢問川普，俄羅斯在停火談判期間是否會受到中國大陸影響。川普則表示，美國「希望」與習近平「和睦相處」，改善兩國貿易關係。川普說，「我們與中國的習主席進行自己的討論，他希望和睦相處，我們希望與他和睦相處，我們會的」。

川普還表示，回顧歷史，「你學會的第一件事就是你不希望俄羅斯和中國走到一起」，但他說，中俄關係日益強化並未推動他最近轉向支持莫斯科。

不過，川普表示，「我們在貿易方面有個問題，我們與中國存在很大的不平衡」。

魯比歐十九日接受專訪表示，中國大陸堅信他們正邁向成為世界最強大的國家，只是時間問題，並希望盡可能排除任何干擾，如果美國單方面放任大陸崛起卻不遵守相同規則，這就是美國的責任。

魯比歐指出，川普在第一任期與習近平見面，這一任也會再與習近平會面。

針對台海問題，魯比歐說，台灣議題攸關習近平身分與他想留下的歷史遺產，魯比歐相信，只要讓攻占台灣代價大於習近平認為的回報，便能延遲和嚇阻陸犯台。

魯比歐認為，大陸相信攻占台灣是定位習近平執政的至寶；魯比歐認為台海情況非常脆弱，美國的政策沒有改變，美國認為不應用暴力或勒索的方式來改變現狀。

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