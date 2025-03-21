南非降級台駐處 美指陸扭曲2758決議 孤立台灣

南非外交部逕自將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，美國國務院十九日表示關切，指北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會。國務院另提到聯大二七五八號決議，指中國刻意扭曲這項決議以限制他國與台灣互動。

美國國務院發言人向中央社表示，美國鼓勵各國擴大與台灣接觸。台灣是可靠、志同道合、民主的夥伴，台灣與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大利益。

國務院發言人透過電子郵件說，近年來改變的是台灣面臨的中國威脅。北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇，包括向各國施壓，要求其斷絕或降級與台灣的關係，「面對中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。我們與國際夥伴一起，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的企圖」。

這名發言人說，聯合國大會第二七五八號決議並未對任何國家與台灣進行實質性接觸的主權選擇設限。

國務院表示，刻意扭曲及濫用聯大第二七五八號決議，是中國更廣泛脅迫行動的一環，目的是讓台灣孤立於國際社會，限制他國與台灣互動的主權選擇。

八旗文化總編輯富察（李延賀）在中國被控犯下「煽動分裂國家罪」，中國國台辦稱已公開宣判，但未公布刑期。美國國務院十九日說，中國反分裂國家法通過後，北京對台恐嚇活動已擴及全球，威脅言論自由，美國將抵抗危及台灣人民安全的脅迫。