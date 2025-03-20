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顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准
日本共同社20日報導，知情消息人士表示，因為擔憂中國大陸反彈，日本政府2024年7月沒有批准中華民國前總統蔡英文訪問以參加前首相安倍晉三追悼儀式。
消息人士表示，福島核廢水排放入海後，中國大陸對日本水產實施進口禁令，當時由首相岸田文雄領導的日本政府正在努力解除禁令，不希望加劇緊張關係。
這項最新披露的消息，可能引發外界批評日本政府過度考慮陸方。
報導說，蔡英文在2024年5月卸任，原本期待7月的日本行是卸任後首次海外訪問。
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