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共軍台海附近軍演受關注 歐盟重申立場：維護台海現狀為直接利益

中央社／ 布魯塞爾20日專電
中國大陸解放軍17日在台海2度軍演，2月間曾無預警劃設軍演區，使緊張局勢再受國際關注，對此歐盟重申一貫立場，強調維持台海現狀為其直接利益。圖／路透社
中國大陸解放軍17日在台海2度軍演，2月間曾無預警劃設軍演區，使緊張局勢再受國際關注，對此歐盟重申一貫立場，強調維持台海現狀為其直接利益。圖／路透社

中國解放軍17日在台海2度軍演，2月間曾無預警劃設軍演區，使緊張局勢再受國際關注。相較美國回應措詞加重、瑞士更罕見直接向中方示警，歐盟則在中央社詢問下重申一貫立場，強調維持台海現狀為其直接利益。

解放軍在2月間先後在澳洲東岸塔斯曼海、台灣高屏外海無預警劃設操演區，進行實彈射擊訓練，違反國際慣例並帶來海空交通風險，引起澳洲、紐西蘭及台灣政府抗議。

解放軍17日上、下午則在台海周邊2度執行海空聯合戰備警巡。中華民國國防部指出，共軍持續以每月3至4次頻率進行這類軍事演習。

美國國務院一名發言人18日回覆中央社詢問時，以罕見的嚴厲措詞批評中國不能既對台灣祭出「明目張膽且不負責任（brazen and irresponsible）的威脅」，又自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服。

中立國瑞士的外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）則在17日答覆國會議員關於共軍2月無預警劃軍演區的事件。他表示，瑞士外交部已在13日直接向中國當局及其駐伯恩的代表示警，提醒軍事演習中的錯估可能導致這個高風險地區的局勢升級。

一位歐盟發言人在答覆中央社記者詢問歐盟是否考慮類似瑞士作法，向中方直接表達關切，他的回應維持歐盟近年對台海局勢的4點標準聲明。

這位發言人首先表示，中國本週在台灣海峽的聯合軍事活動，進一步加劇了兩岸的緊張局勢。

接著他重申歐盟4點立場，即台灣海峽的和平與穩定對區域和全球安全及繁榮具有戰略意義；歐盟對維護台灣海峽現狀有直接利益；反對任何透過武力或脅迫改變現狀的片面行動；呼籲所有各方保持克制，避免採取任何可能進一步加劇緊張局勢的行動，應透過兩岸對話解決。

歐盟外交行動須在27個成員國的共識下進行，因此對兩岸事務的言行難有如一般國家的彈性。約2年前歐盟開始將「台海現狀對歐盟有直接利益」加入標準答案，已被評論界認為有突破。

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