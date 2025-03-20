迎接多重挑戰…歐盟峰會將登場 聚焦強化歐洲競爭力與軍事實力

面對美國祭出關稅大棒和其他經濟挑戰，以及華府未來對歐洲防務支援充滿不確定性之際，歐洲聯盟（EU）峰會今天登場，與會領袖預料將承諾採取更多行動，以增強歐盟的競爭力和軍事實力。

路透社報導，除了匈牙利總理奧班（Viktor Orban），所有領導人預料也將重申對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的財政和軍事支持，峰會將從澤倫斯基的視訊連線演說展開。

26位歐盟領導人預料將就峰會文本達成共識，承諾維護烏克蘭獨立、主權和領土完整，並敦促俄羅斯「展現終結戰爭的真正政治意願」。

這場峰會召開前兩天，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意美國總統川普提議俄烏暫停攻擊對方能源基礎設施，但未接受為期30天的全面停戰。

歐盟領導人也將針對歐盟執行委員會（European Commission）提議增加軍事開支、集中資源用於聯合防禦計畫以及購買更多歐洲武器進行討論。

法國是購買歐洲武器政策的主要支持者。然而，一名歐盟外交官員強調，試圖在全球緊密相連的國防工業排除非歐盟供應商是沒有意義的做法。

這名外交官表示：「所以，那些說我們應該排除非歐洲供應商的人，是在地緣政治和經濟上搬石頭砸自己的腳。」

此外，歐盟領袖也將應對外界擔憂，即歐盟若不迅速做出決策和大規模投資，就會在全球科技競賽中落後美國和其他國家。

在強化競爭力方面，各方對目標達成廣泛共識，在某些關鍵細節上仍存在分歧。

與美國的貿易摩擦並未正式列入議程，但可能會在川普對鋼鐵和鋁徵收關稅一週後舉行的討論中浮現。川普日前揚言要對歐盟葡萄酒和烈酒開徵200%關稅，並警告他可能會在4月初宣布開徵更多關稅，招致歐盟強硬反擊。