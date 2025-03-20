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「青年運動」鎖定班古里昂機場 以軍攔截葉門叛軍飛彈

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一月中開始停火期間，「青年運動」暫停攻勢，然而在美國15日對葉門祭出致命空襲後，「青年運動」也恢復以飛彈和無人機進行攻擊。圖／歐新社
在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一月中開始停火期間，「青年運動」暫停攻勢，然而在美國15日對葉門祭出致命空襲後，「青年運動」也恢復以飛彈和無人機進行攻擊。圖／歐新社

以色列表示，當局今天攔截一枚從葉門發射的飛彈，而獲伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）則聲稱鎖定以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）為攻擊目標。

法新社報導，以色列軍方表示：「一枚從葉門發射的飛彈在進入以色列領土之前遭到攔截。」

作為伊朗為首「抵抗軸心」（Axis of Resistance）對抗美國和以色列的一部分，「青年運動」自加薩（Gaza）戰爭爆發以來，一直對紅海（Red Sea）船隻及以色列開火，聲稱這麼做是為了聲援巴勒斯坦人。

在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一月中開始停火期間，「青年運動」暫停攻勢，然而在美國15日對葉門祭出致命空襲後，「青年運動」也恢復以飛彈和無人機進行攻擊。

「青年運動」在聲明中說，他們瞄準班古里昂機場發射一枚「高超音速彈道飛彈」，並再次鎖定攻擊紅海上的一個美國航艦打擊群。

以色列主要支持者美國誓言將以致命和壓倒性武力打擊葉門叛軍，直到「青年運動」停止騷擾行徑。

美國總統川普19日表示，「青年運動」將被徹底殲滅，並警告德黑蘭不要在美國持續對「青年運動」採取軍事行動的情況下，繼續向這個組織提供援助。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「伊朗必須立即停止運送這些物資，讓『青年運動』自行戰鬥吧。無論如何，他們都會失敗；但在沒有援助的情況下，他們很快就會嘗到苦果。」

以色列 川普 葉門

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