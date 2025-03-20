法國擬發「生存手冊」應對戰爭威脅！建議準備「生存包」內容曝光

CNN報導，法國擬發送20頁的「生存手冊」，建議所有家庭都應配備「生存包」，包括6公升瓶裝水、10幾罐食物、電池和手電筒等，以幫助公民做好準備、應對迫在眉睫的威脅，包括在法國領土的武裝衝突等。

法國總理白胡的發言人指出，法國準備分發生存手冊，這份生存手冊目的在鼓勵公民，在面對不同危機時，增強抵禦能力，包括自然災害、技術和網路事件、新冠肺炎等健康危機，以及恐怖攻擊和武裝衝突等安全危機。

報導指出，若獲得白胡批准，這本20頁的小冊子，將在夏季之前送到各戶家庭。瑞典和芬蘭曾經向數百萬家庭發放類似的小冊子，手冊內容和2022年法國政府網站類似，提供建議如何應對緊急情況。

手冊內容建議準備一份緊急連絡人名單、知道要收聽哪個廣播頻道，並且確保發生核事故時，所有門都關閉。手冊中也概述，為社區防禦做出貢獻的方法，例如自願加入預備役部隊或當地消防組織。

手冊也建議所有家庭都應配備「生存包」，其中包括6公升瓶裝水、10幾罐食物、電池和手電筒等等，以防停電。此外也提醒預先備妥醫療用品，像是常見的止痛退燒藥乙醯胺酚、貼布和生理食鹽水。

對此，巴黎19歲餐廳服務生薩基（Moussa Saki）表示，做好應對危機的準備非常重要，認為政府正在採取正確措施，雖然不擔心法國本土爆發戰爭，但也需要知道如何應對，並建議應該向每戶家庭提供藥品和食物等基本物品。

56歲公民朗洛伊（Carine Langlois）則對法國發生武裝衝突的可能性持懷疑態度，稱「我不認為會發生戰爭。總統馬克宏的職責不是插手川普和普亭的事。法國還有其他議題需要緊急關注。」稱法國已經戰勝了新冠病毒，有信心也會處理好其他事情。

馬克宏本月稍早宣布，對法國安全部隊進行大規模改革，包括計畫到2035年將預備役人員數量，從4萬人增加到10萬人。他說，如果我們想避免戰爭，我們的國家和我們的大陸，就必須繼續保衛自己、裝備自己、做好準備。