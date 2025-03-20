快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

法國擬發「生存手冊」應對戰爭威脅！建議準備「生存包」內容曝光

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國擬發送20頁的生存手冊，建議所有家庭都應配備生存包應對緊急威脅。圖為法國巴黎地標艾菲爾鐵塔。路透
法國擬發送20頁的生存手冊，建議所有家庭都應配備生存包應對緊急威脅。圖為法國巴黎地標艾菲爾鐵塔。路透

CNN報導，法國擬發送20頁的「生存手冊」，建議所有家庭都應配備「生存包」，包括6公升瓶裝水、10幾罐食物、電池和手電筒等，以幫助公民做好準備、應對迫在眉睫的威脅，包括在法國領土的武裝衝突等。

法國總理白胡的發言人指出，法國準備分發生存手冊，這份生存手冊目的在鼓勵公民，在面對不同危機時，增強抵禦能力，包括自然災害、技術和網路事件、新冠肺炎等健康危機，以及恐怖攻擊和武裝衝突等安全危機。

報導指出，若獲得白胡批准，這本20頁的小冊子，將在夏季之前送到各戶家庭。瑞典和芬蘭曾經向數百萬家庭發放類似的小冊子，手冊內容和2022年法國政府網站類似，提供建議如何應對緊急情況。

手冊內容建議準備一份緊急連絡人名單、知道要收聽哪個廣播頻道，並且確保發生核事故時，所有門都關閉。手冊中也概述，為社區防禦做出貢獻的方法，例如自願加入預備役部隊或當地消防組織。

手冊也建議所有家庭都應配備「生存包」，其中包括6公升瓶裝水、10幾罐食物、電池和手電筒等等，以防停電。此外也提醒預先備妥醫療用品，像是常見的止痛退燒藥乙醯胺酚、貼布和生理食鹽水。

對此，巴黎19歲餐廳服務生薩基（Moussa Saki）表示，做好應對危機的準備非常重要，認為政府正在採取正確措施，雖然不擔心法國本土爆發戰爭，但也需要知道如何應對，並建議應該向每戶家庭提供藥品和食物等基本物品。

56歲公民朗洛伊（Carine Langlois）則對法國發生武裝衝突的可能性持懷疑態度，稱「我不認為會發生戰爭。總統馬克宏的職責不是插手川普和普亭的事。法國還有其他議題需要緊急關注。」稱法國已經戰勝了新冠病毒，有信心也會處理好其他事情。

馬克宏本月稍早宣布，對法國安全部隊進行大規模改革，包括計畫到2035年將預備役人員數量，從4萬人增加到10萬人。他說，如果我們想避免戰爭，我們的國家和我們的大陸，就必須繼續保衛自己、裝備自己、做好準備。

法國 衝突 馬克宏

延伸閱讀

普亭諷法國重蹈拿破崙征俄失敗後塵 馬克宏高EQ回應：他搞錯歷史

法俄隔空交火 克宮不滿被稱「歐洲威脅」要馬克宏道歉

馬克宏曝派兵烏克蘭前提！警告俄侵略不分國界 準備好失去美支持局面

歐洲俄烏臨時停火方案曝！馬克宏：海空休兵1個月 2階派兵烏克蘭維和

相關新聞

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，攻擊事件不斷

自從美國富豪馬斯克（Elon Musk）獲美國總統川普任命領導政府效率部（DOGE）、大砍聯邦政府各部門開支預算之後，全美、以及海外各地特斯拉（Tesla）經銷店屢發示威抗爭與暴力攻擊。目前還未有人員在攻擊事件中受傷的消息傳出，但特斯拉展廳、充電站和私家車都成為了對馬斯克不滿民眾的攻擊目標。雖然白宮全力支持馬斯克，川普也揚言嚴厲打擊針對特斯拉的破壞行為，不過股價已經腰斬的特斯拉，除了執行長的公共形象惡劣之外，本身的市場競爭能力也已經被質疑。

維護北極領土 加拿大砸40億美元訂購澳預警雷達系統

加拿大總理卡尼（Mark Carney）18日宣布與澳洲達成一項價值60億（加元，下同，約41.89億美元）的協議，以開...

法國擬發「生存手冊」應對戰爭威脅！建議準備「生存包」內容曝光

CNN報導，法國擬發送20頁的「生存手冊」，建議所有家庭都應配備「生存包」，包括6公升瓶裝水、10幾罐食物、電池和手電筒...

停火協議破裂…以色列施壓哈瑪斯 恢復對加薩地面進攻

以色列軍方19日表示，已恢復由陸路進攻加薩走廊中、南部，原本與巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)好戰組織之間達成的停火協議因此...

土耳其總統主要政敵遭拘留 數千民眾寒風中抗議

土耳其警方今天以涉嫌貪污與恐怖組織的罪名為由，拘留伊斯坦堡實力雄厚的市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），此舉引...

川普震撼下 亞洲國家各尋生路

川普上台，全球震撼，不僅在歐洲，亞洲國家同樣感受到，尤其歐亞有其相似性，歐洲面對俄羅斯霸權一樣，亞洲同樣面對著中國霸權，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。