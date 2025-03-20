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土耳其總統主要政敵遭拘留 數千民眾寒風中抗議

中央社／ 伊斯坦堡19日綜合外電報導
伊瑪莫魯遭土耳其當局逮捕。（路透）
伊瑪莫魯遭土耳其當局逮捕。（路透）

土耳其警方今天以涉嫌貪污與恐怖組織的罪名為由，拘留伊斯坦堡實力雄厚的市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），此舉引發反對派憤怒，抨擊這是一次出於政治動機的「政變」。

法新社報導，土耳其最大反對黨「共和人民黨」（CHP）的伊瑪莫魯是總統艾爾段（Tayyip Erdogan）主要政治對手，「共和人民黨」近日將提名伊瑪莫魯為2028年總統大選的候選人。

伊瑪莫魯普遍被認為是艾爾段的最大勁敵，艾爾段擔任總統前也做過4年伊斯坦堡市長，批評人士因此認為伊瑪莫魯成為越來越多羅織罪名的司法調查目標。

伊瑪莫魯在被帶走前在社群媒體X表示，數百名警察參與黎明前對他家的突襲，當局隨後短暫封鎖社群網絡。

「共和人民黨」領導人歐澤（Ozgur Ozel）在市政廳發表演講時表示：「所發生之事是一場未遂政變。」

「伊瑪莫魯作為候選人的自由並未被剝奪，被剝奪的是這個國家選舉他的自由。」

伊斯坦堡市長夫人迪列卡．伊瑪莫魯（Dilek KayaImamoglu）矢言抗爭，稱這是「一次有針對性的政治行動，目的是消滅土耳其未來的總統。這是對國家的直接打擊，我們將奮起反抗」。

數以千計民眾今天晚上在寒風中聚集市政廳前，高呼「艾爾段，獨裁者！」以及「伊瑪莫魯，你並不孤單！」

數百人稍早聚集在關押市長的警察局外，自稱庫爾澤（Kurzey）的店主說：「這傢伙和他的骯髒團隊，每次見到有實力的人就會驚慌失措，然後幹出違法勾當。」庫爾澤指的是自2003年執政的艾爾段與「正義發展黨」（AKP）。

63歲的尤迪茲（Hasan Yildiz）嘆息道：「過去發動政變的是士兵，今天則是政客。」

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，伊瑪莫魯因「涉嫌協助和教唆恐怖組織」而受調查，指的是遭查禁的「庫德工人黨」（PKK）。

今天稍早已有80多人被捕，另有約20人仍在追緝，其中大部分都屬於「共和人民黨」。

土耳其自2016年流產政變以來，當局經常將目標對準記者、律師和民選政治人物。

近幾個月當局的打壓愈演愈烈，10多名反對派市長的職務遭免除，並採取行動針對任何被認為是反對派的人物。

伊斯坦堡 土耳其 艾爾段

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