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4公民因毒品案遭中國處決 加拿大外長：強烈譴責

中央社／ 渥太華19日綜合外電報導
加拿大外交部長趙美蘭。美聯社
加拿大外交部長趙美蘭。美聯社

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）今天表示，中國近幾週處決4名加拿大公民，無視渥太華當局請求從寬處理。

法新社報導，趙美蘭在渥太華告訴媒體：「我方強烈譴責中國處決加拿大人的行動。」

她說基於家屬要求隱私，無法討論案件細節。

路透社報導，趙美蘭說這4人都是雙重國籍，並說他們都因毒品相關指控遭定罪。

中方在致加拿大「環球郵報」（The Globe andMail）的聲明中解釋，這些加拿大人是因毒品犯罪遭定罪。

中國駐加拿大大使館在聲明中說「毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，社會危害極大」，並說中國一貫嚴懲毒品犯罪，對毒品問題堅持「零容忍」。

趙美蘭表示，他和上週離任的前總理杜魯道（JustinTrudeau）都曾請中國從寬處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

加拿大 大使館 毒品

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