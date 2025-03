4公民因毒品案遭中國處決 加拿大外長：強烈譴責

美國總統川普與俄國總統普亭通了2.5小時的電話,但是要俄、烏距離停火因此更進一步,恐怕太樂觀。紐約時報專欄作家佛里曼撰文用「I Don't Believe a Single Word Trump and Putin Say About Ukraine」表示壓根兒不相信這場通話。再怎麼激憤,戲總是得演下去,更重要的是台灣能否從中一窺川普2.0「交易的藝術」之奧義……

2025-03-20 13:30