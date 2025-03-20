4公民因毒品案遭中國處決 加拿大外長：強烈譴責

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）今天表示，中國近幾週處決4名加拿大公民，無視渥太華當局請求從寬處理。

法新社報導，趙美蘭在渥太華告訴媒體：「我方強烈譴責中國處決加拿大人的行動。」

她說基於家屬要求隱私，無法討論案件細節。

路透社報導，趙美蘭說這4人都是雙重國籍，並說他們都因毒品相關指控遭定罪。

中方在致加拿大「環球郵報」（The Globe andMail）的聲明中解釋，這些加拿大人是因毒品犯罪遭定罪。

中國駐加拿大大使館在聲明中說「毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，社會危害極大」，並說中國一貫嚴懲毒品犯罪，對毒品問題堅持「零容忍」。

趙美蘭表示，他和上週離任的前總理杜魯道（JustinTrudeau）都曾請中國從寬處理。

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