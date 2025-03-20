世界幸福報告出爐「芬蘭8度奪冠」！台灣第27名稱霸東亞

聯合國資助的機構19日公布2025年「世界幸福報告」（World Happiness Report）顯示，芬蘭連續8年蟬聯榜首；台灣排名第27，領先中國、日本及南韓等東亞國家。

3月20日是聯合國訂立的「國際幸福日」。世界幸福報告目的是促進聯合國永續發展目標，以美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）的數據為基礎，由蓋洛普、牛津大學幸福研究中心、聯合國永續發展網站和編輯委員會合作撰寫。

147個國家和地區受訪民眾以0到10分評估他們的生活。由於單年數據比較不穩定，自2013年以來，「世界幸福報告」採最近3年平均結果進行國際比較。

這項排名不僅根據個人對生活滿意度的自我評估，還有依據人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量。

根據2025年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.736分蟬聯榜首，第2名到第5名依序是丹麥、冰島、瑞典、荷蘭，第6名到第10名依序是哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡和墨西哥。最後2名國家是獅子山共和國和阿富汗，分別以2.998分和1.364分墊底。

美國以6.724分列居24名，是「世界幸福報告」於2012年起公布以來最低排名，又比去年的第23名退步一名。

台灣則以6.669分排名第27，稱霸東亞國家，優於新加坡（第34名）、越南（第46名）、泰國（第49名）、日本（第55名）、南韓（第58名）、中國（第68名）、蒙古國（第77名）、印尼（第83名）和香港（第88名）。

位居前4名國家分別是芬蘭、丹麥、冰島和瑞典，與去年排名一樣。蓋洛普董事總經理利維（Ilana Ron Levey）表示，芬蘭等北歐國家繼續受益於普遍可用的高品質醫療、教育和社會支持系統，福利不平等現象也很低。

《世界幸福報告》編輯海利韋爾（John Helliwell）表示，一些芬蘭專家指出，1939到1940年的冬季戰爭（又稱俄芬戰爭）帶來了團結和信任，他們當年沒有贏得戰爭，但團結一心，有時外部挑戰可以讓人們同心協力。此外，芬蘭人比較關注個人而非物質也是感到幸福的關鍵。