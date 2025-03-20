我駐美代表：台灣並非「搭便車」 正和美國合作強化國防

台灣駐美代表俞大㵢表示，台灣並非「白吃白拿」、依賴美國防衛中國大陸的「搭便車者」，正積極合作來強化本身國防安全。

俞大㵢周三在華府接受彭博訪問時說：「我們不是白吃白拿的搭便車者（freeloaders, free-riders），不會只是坐等被救。」他引用美國總統川普的外交政策口號說：「『靠實力謀求和平』是我們認同的理念。」

俞大㵢指出，台灣和美國官員保持密切溝通，討論採購哪些美製武器最適合「不對稱作戰」，以因應強敵。此外，他表示、台灣官員也和矽谷的國防科技新創公司接觸，尋求合作機會。

同時，他強調，台北當局正在全面改革軍事後備和民防準備，並確保能源和糧食供應，能夠經得起對岸可能的封鎖。對於台灣的國防支出，俞大㵢說：「我們盡力而為。」

此外，俞大㵢也強調，台灣是美國振興製造業的策略中「不可或缺的夥伴」，隨著美國總統川普揚言課徵關稅，台灣科技業者擴大對美國的投資。

記者問到關稅威脅是否促使台灣業者擴大對美投資，俞大㵢表示，華府確實採取了「胡蘿蔔加棍棒」的策略。

他指出，美國國會正推動解決台灣企業在美雙重課稅問題的法案，此法案已獲得眾議院壓倒性支持，若能順利立法，將成為台商擴大對美投資的重要誘因。他表示對該法案通過參議院審議「充滿信心」，並期望今年內能正式生效。

他說：「我寧享胡蘿蔔而不願棍棒之下。」