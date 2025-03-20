宣稱遭迫害！巴西版川普之子計畫向美國申請政治庇護
有巴西版川普之稱的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）被禁止明年再次參選，他高呼政治打壓，他的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）更表示將向美國申請政治庇護，愛德華多是波索納洛5名子女之一，他18日接受CNN巴西台訪問時，表示家人正受到當局政治迫害，所以他計畫申請政治庇護。
愛德華多目前是眾議員，在父親2030年前不得競選公職的情形下，積極累積政治資本。波索納洛的護照已遭到當局沒收，愛德華多的護照也差點被沒收，最高法院Alexandre de Moraes大法官18日駁回行政部門的要求。
美國有元月6日的國會暴動，巴西也有樣學樣，波索納洛連任失利後，支持者元月8日衝國會，就在魯拉宣誓就職後幾天，跟川普支持者暴力阻止國會認證大選結果不同。
波索納洛向群眾表示，他相信川普會繼續歡迎愛德華多到美國。
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