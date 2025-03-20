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回應共軍台海軍演 白宮、國務院對陸各扮白臉黑臉

以色列對加薩展開地面行動 停火協議破裂後首次

中央社／ 加薩19日綜合外電報導

以色列今天宣布再次對加薩（Gaza）展開地面行動，並向加薩居民發出「最後警告」，要求他們歸還人質並推翻巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

法新社報導，以色列軍方發表聲明指出：「過去24小期間，以色列國防軍（IDF）部隊開始在加薩走廊中部和南部進行有針對性的地面行動，以擴大安全範圍，並在加薩地區北部和南部之間建立部分緩衝區。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示：「加薩居民，這是最後警告。聽取美國總統的建議。歸還人質並推翻哈瑪斯，其他選項將為你敞開--包括對那些希望離開的人來說，前往世界其它地方的可能性。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是以哈停火協議破裂以來，以色列首次對加薩展開地面行動。

以色列 國防部 美國

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