菲律賓擬擴大Squad聯盟抗中 納入印度與韓國

中央社／ 新德里19日綜合外電報導

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，菲國與其盟邦正試圖擴大Squad聯盟，將印度與韓國納入其中。Squad是美日澳菲在印太地區組成的多邊組織，旨在制衡中國。

路透社報導，布勞納在印度新德里安全論壇「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）座談會上指出，菲律賓正努力增強其威懾能力，包括與Squad夥伴合作，這是美日澳菲4國在軍事、情報共享、聯合軍演和軍事行動方面的非正式合作。

布勞納還說：「我們正與日本和我們的合作夥伴一起，努力擴大該隊伍的規模，將納入印度，可能還有韓國。」

他後來還告訴記者：「我們發現與印度有共同點，因為我們有共同的敵人。我不害怕說出中國是我們共同的敵人。因此，我們共同合作，可能交換情報，這很重要。」

印度 菲律賓

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