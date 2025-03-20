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稱中共「明目張膽」 專家：較像魯比歐的風格和表態

聯合報／ 記者張文馨張曼蘋李成蔭林銘翰／台北報導

美國國務院稱中共近日在台海附近的聯合戰備警巡是「明目張膽且不負責任」的威脅，用語強烈。專家學者認為，較像美國國務卿魯比歐的風格和表態，外交部前部長程建人則認為不宜過度解釋。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁表示，美國總統川普在台海議題維持模糊立場，國務院乃至美國在台協會處長谷立言的態度卻是愈來愈清晰，挺台力道強勁，不排除美國幾天後會有相應動作來暗示，希望緩和區域緊張。

政大國關中心研究員嚴震生表示，美國的言下之意是，北京知道在台海附近軍演會引來國際社會關切，但北京就是大剌剌、並不在意。他認為，國務院自有其立場表態，但川普還忙於關稅和烏克蘭事務不得脫身，還沒有針對中國大陸，目前很難看出美國對兩岸關係的脈絡，遑論得出結論。

政大外交系教授黃奎博表示，中共對台軍事施壓並未超越近年做法，回應方式仍屬魯比歐或國務院官員的行政裁量，頂多是先與國安會商量確保對中政策協調一致，應是魯比歐的反中意志。

程建人表示，從長期發展來看，目前美國對中態度走到比較強硬的時刻，當前國務院由反共立場明確的魯比歐帶領，加上川普和中國大陸國家主席習近平準備碰頭，台灣面對當前的美國態度應該多加注意，但也不要過度解釋。

民進黨立委陳冠廷認為，這顯示川普政府對台灣安全的高度重視。國民黨立委徐巧芯則說，美國雖有表態，但實際上有什麼幫助仍待觀察。民眾黨立委林憶君也認為，台美關係不該只是空口說白話，盼台灣能多跟美國溝通。

國務院 川普 美國在台協會

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