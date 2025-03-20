新聞分析／白宮、國務院 對陸各扮白臉黑臉

中國大陸在台海附近舉行「聯合戰備警巡」，美國國務院的回應異常強硬，不但稱陸方明目張膽、不負責任，更語帶諷刺地把過去大陸外交部長王毅的談話挖出來，酸對岸自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

國務院語氣鋒利，主要是大陸外交部發言人毛寧把矛頭指向美方，批評美國「以台制華」、縱容支持台獨，形同說軍演有部分目的是衝著美國而來，也反映出美國國務卿魯比歐領導的風格，既凸顯美中競爭現況，也表達友台態度。

這再度點出川普政府目前對台有兩種聲音：一是美國總統川普的不在意，更熱衷於大國共治的國際體制；二是以國務院為首，支持台灣、強調台灣重要戰略地位，對與中國大陸競爭高度警惕的危機感。

美方這樣模稜兩可的立場，對台灣來說，無疑像是霧裡看花，雖然感謝國務院的挺台立場，卻也擔心川普朝令夕改，哪天為了增進美中關係，一聲令下，就可能把台灣放上談判桌，淪為美中兩國交涉的籌碼。

對大陸來說，川普頻向大陸國家主席習近平示好，日前又單方面稱習近平可能在不久之後訪美。

但看似中美關係朝有利的方向發展，卻是表面上討好、私底下小動作不斷，在各地對中國勢力施壓，再加上國務院不客氣的用詞，恐讓對岸大感美國有口蜜腹劍之嫌，寧可觀望。

美方現階段的對台政策和對中政策都呈現高度不確定性，變成白宮和國務院各扮白臉和黑臉，也讓大家好奇國務院和魯比歐的角色，究竟是關鍵時刻把關川普政策的安全栓？還是純粹扮演川普的政策執行工具？

值得注意的是，對岸軍演型態也正在改變，自去年開始已多次無預警舉行軍演，這次軍演更是透過外交部、國台辦系統間接證實；對岸以此刺探國際反應，同時配合灰色地帶作戰，擴大共軍在印太地區的影響力和威脅，對川普政府也是一大警訊，必須及早確立新的印太戰略方針。