美：陸軍演 明目張膽威脅

中國大陸十七日在台海軍演，矛頭指向美國「以台制華」，美國國務院十八日回應，指中國大陸對台灣做出明目張膽、不負責任地威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

國務院罕見字眼回應軍演

「明目張膽（brazen）」是美國務院近年對中共軍演的回應中，相對罕見的字眼。美國眾議院前議長裴洛西二○二二年訪台後，中共實施對台軍演，當時美方譴責北京舉動為重大升級且毫無正當理由；賴清德總統去年發表國慶演說後，中共對台實施「聯合利劍─2024B」軍演，美方以「嚴重關切」回應。

國軍昨公布「立即備戰操演」演訓畫面，圖為十八日海軍快速布雷艇水雷吊放。圖／國防部提供

中國大陸外交部發言人毛寧十七日在例行記者會上間接證實中共解放軍在台海附近展開軍事演習。

陸批美涉台立場嚴重倒退

路透報導，解放軍在台海附近演習，是中國大陸對台灣賴政府支持「分裂主義」的懲罰；毛寧則把矛頭指向美國，認為美方近期在台灣問題上採取一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站上的美台關係「事實清單」內容。

毛寧認為，美方刪除體現一個中國原則、不支持「台獨」等表述，是在涉台問題上立場嚴重倒退；這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持台獨，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

美國國務院發言人十八日回覆本報詢問表示，中國大陸向台灣做出明目張膽（brazen）、不負責任地威脅，豈能可信地自稱「動盪世界中的穩定力量」。

中國大陸外交部長王毅曾在去年慕尼黑安全會議上發表談話，指「不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界的穩定力量」。

美稱對台承諾已持續45年

美國國務院發言人表示，美國長期對台灣的承諾不變，並指出，美國對台承諾已持續四十五年，且歷經多個政府。國務院發言人重申，美國會繼續支持台灣面對來自中國大陸的軍事、經濟、資訊和外交施壓；美國與其國際夥伴堅定支持台海和平與穩定，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。

柯頓警告中國正加速擴軍

此外，美國戰略司令部司令、空軍上將柯頓（Anthony J.Cotton）十八日警告說，中國大陸軍隊正在加速擴軍，並認為，大國競爭已經回來了，呼籲美國必須抓緊機會強化軍事生產和軍事現代化。

柯頓十八日於一場年度國防大會中表示，今日的安全環境是前所未見的，美國出現數個新的戰略對手；這些戰略對手並未跟隨美國，成為負責任的擁核國家，並經常與地域協力者合作危害穩定的國際體系。

柯頓以中國大陸為例指出，中國大陸的軍隊正在加速擴軍，尤其針對軍民兩用的船廠，以及核武發射平台。柯頓並指出，中國大陸已表明有意在二○二七年強占台灣。