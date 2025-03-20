歐盟發表國防白皮書 矢言2030年「準備就緒」

歐盟執委會今天發布國防白皮書，設定「2030年準備就緒」的戰備目標，重點包括加速擴充國防投資財源、促進大型聯合武器採購計畫、提高歐洲軍工產能，並訴求強化跨大西洋聯盟、續挺烏克蘭。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出這份名為「2030準備就緒」（Readiness 2030）的白皮書，旨在為歐盟提供戰略願景，開宗明義直指歐盟「必須一起加快所有（防衛）工作，確保歐洲最遲到2030年擁有強大和充分的國防，從而增加我們對跨大西洋安全的貢獻」。

美國總統川普（Donald Trump）上任後顛覆過去歐美安全合作模式的連串作為，加速刺激歐盟展現增加國防投資的決心。如歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）就在國防白皮書發布前兩周，便提前宣布其中的核心政策「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案。

白皮書內容除了使「歐洲再武裝」預期籌資8000億歐元（約新台幣28.8兆元）的方法更明確，另一重點則是提升歐洲軍火工業產能，包括規定由歐盟背書貸款的武器聯合採購須有65%歐洲製品，以及在今年6月前提出簡化國防產業法規、降低層層投資審查的作法。

歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在記者會上回應歐盟27國對擴大國防態度緩急不同的問題，強調「國防投資是當你需要時就會太晚，當你做足時則能遏阻戰爭」。

執委會負責國防的執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）在同場記者會表示，「現在我們的優先事項，就是落實、落實、落實」。

歐洲各國武器系統分散、各自為政，長期被評為拉低集體防衛力量。范德賴恩多次強調聯合採購才能「買得快又買得好」，卡拉斯也在今天指出歐洲安全需求超越個別國家國防，須從區域防衛著眼。因此白皮書有多處提及共同採購作法。

根據執委會簡報，在歐盟各國主導自身國防政策之餘，歐盟機構的角色可發揮附加價值，包括集合防衛需求、促進成員國彼此合作及對外夥伴關係、確保重要武器系統發揮整合戰力、支持軍民兩用產業等。

此外，執委會官員在匿名簡報會解釋白皮書的背景時提到，歐洲安全正面臨不斷升高的威脅，除了最明顯的俄羅斯，還有日益好鬥且軍備質、量均快速提高的中國，加上中東和非洲局勢、資訊攻擊等混合式威脅、全球科技競賽及關鍵原物料來源，使得歐洲面對快速惡化的戰略環境。

歐盟國防白皮書因此也涵蓋加強與全球夥伴的安全合作，特別點名的對象包括挪威、英國、加拿大，以及印太地區的印度、日本、南韓及澳洲。

國防白皮書將提交明、後兩天將舉行的歐盟高峰會討論，以凝聚歐盟27國共識，促使其中涉及立法、修法的部分能快速過關。