內唐亞胡為何對加沙重開戰火？

以哈衝突爆發以來，內唐亞胡總理一直面臨著兩種互不相容的壓力：人質家屬希望他盡快同哈馬斯達成協議以換取人質獲釋，而其極右翼執政伙伴則希望繼續發動軍事行動，直到徹底消滅哈馬斯這一極端武裝。

目前，內唐亞胡似乎選擇了後者，而美國總統川普也支持內唐亞胡單方面放棄以哈停火協議。以色列和美國方面都將衝突再起歸咎於哈馬斯，指責哈馬斯拒絕在停戰談判開始前釋放更多人質。

以色列指控哈馬斯正在策劃對以色列發起新一輪襲擊，但未提供證據。哈馬斯則對上述指控予以堅決駁斥。

過去幾周來，哈馬斯一直在呼籲開始停火協議第二階段的談判，其中包括哈馬斯釋放全部在押人質，以換取更多巴勒斯坦囚犯，以及以軍全面撤出加沙地帶，以實現永久和平等內容。

相關談判原定於二月初開始，現在看來，恢復談判的希望已經化為泡影。

停火協議有哪些內容？

在即將離任的拜登政府和即將上任的川普政府的雙重壓力之下，以哈雙方於今年一月簽署了一項停火協議。該協議旨在通過分階段停火，釋放哈馬斯在2023年10月7日襲擊行動中劫持的全部人質，並正式結束由此引發的戰爭。

停火協議第一階段從1月19日開始，至3月1日結束，在此期間，哈馬斯方面釋放了25名以色列人質，並交還了八具人質遺體。以色列方面則釋放了近1800名巴勒斯坦囚犯，其中包括因發動致命襲擊而被判處終身監禁的高級別武裝人員。

在這一階段，以軍撤回至緩衝區，數萬巴勒斯坦人得以重返遭戰火嚴重損毀的家園。人道主義援助也得到大幅增加。雖然在此期間，雙方都曾相互指責對方違反協議，但停火狀態總體得以維持。儘管如此，停火協議的第二階段仍始終被認為更具挑戰性。

雖然談判進行了數月之久，但內唐亞胡始終對談判前景持懷疑態度。內唐亞胡認為，以色列的目標必須是確保所有人質獲釋，同時也要摧毀哈馬斯的軍事和執政能力。儘管在很多人看來，上述兩個目標如同「魚與熊掌」，是無法兼得的。

在去年六月的一次電視採訪中，內唐亞胡對實現長久和平的可能性表示懷疑，他說：「軍事行動暫停一階段之後，我們將會繼續，以便完成徹底消滅哈馬斯的目標。我不會放棄這一目標。」

1月18日，也就是停火協議生效前夕，內唐亞胡再度表示：「我們保留在必要時候恢復軍事行動的權利，而且美國也支持我們這樣做。」

內唐亞胡為何要放棄停火？

同意永久停火幾乎注定會讓內唐亞胡已連續近15年的總理生涯畫上句號。來自極右翼陣營的財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）就曾發出威脅說，如果內唐亞胡推動停火協議第二階段談判，而不是重新發起軍事攻勢，他就將退出聯合政府。

儘管反對黨已經承諾，只要內唐亞胡能帶回人質，就會對他提供支持，但內唐亞胡的執政聯盟一旦被削弱，就將難以避免地舉行提前大選。

通過再度發動空襲，內唐亞胡贏得了斯莫特里奇的繼續支持。而且空襲之後，內唐亞胡還重新獲得了另一位極右翼盟友-格維爾（Itamar Ben-Gvir）的支持，格維爾的政黨在一月份停火協議後宣布退出執政聯盟，但周二已宣布重新加入。

一方面，內唐亞胡需要在國內各政治派別間權衡利弊，另一方面，如果繼續遵守停火協議，他也將無法實現「徹底消滅哈馬斯」的目標。

以色列對加沙地帶開展了歷時15個月的地面和空中打擊，當地衛生部門宣稱，以軍的攻勢造成了4.8萬巴勒斯坦人喪生，加沙地帶的大部分地區也已經變成一片瓦礫，但哈馬斯並未被徹底消滅。而停火協定生效後，極端伊斯蘭武裝哈馬斯卻得以在短時間內恢復對加沙地帶的控制。

對於戰後應由誰來控制加沙，各方仍無法取得共識。儘管西方支持的巴勒斯坦權力機構被賦予名義上對加沙的控制權，但哈馬斯仍在當地保持著強大的影響力，並有可能會重建其軍事實力。

而對於大多數以色列人，尤其是內唐亞胡的鷹派支持者和極右翼盟友來說，這無疑就意味著失敗。而內唐亞胡未能有效防範2023年10月7日哈馬斯的恐怖襲擊，也會因此招致更多的批評。在那一次襲擊中，哈馬斯武裝分子殺害了大約1200名以色列平民，並將251名人質劫持至加沙地帶。

內唐亞胡如何退出停火協議？

在停火協議第一階段結束後，內唐亞胡表示，以色列已同意一項新的美國提議，即哈馬斯釋放一半剩餘人質，以換取停火延長七周。此外，內唐亞胡還含糊其辭地承諾願就永久停火展開談判。

但哈馬斯方面以同一月份達成的協議內容不符為由拒絕了這一提議，並再次呼籲立即開始關於第二階段的談判。

哈馬斯甚至提出願意釋放一名美以雙重國籍人質，並歸還四具其他人質的遺體，以推動談判重回正軌，但以色列將此舉斥為「心理戰」。川普的中東特使維特科夫（Steve Witkoff）表示，哈馬斯在公開場合聲稱願意妥協，但私下卻不斷提出「完全不切實際」的要求。

為了強行推動這項新提議，以色列暫停向加沙地帶運送包括食品、燃料和其他人道主義援助在內的物資。稍後以方還切斷了對加沙地帶的電力供應，一座關鍵的海水淡化廠也因此受到影響。

以色列還表示，它不會從加沙與埃及邊界上的戰略走廊撤軍，而這本是停火協議的規定之一。

最近幾天，以色列加大了對加沙的打擊力度，據稱目標是那些埋設爆炸物或參與其他活動的武裝人員。周二凌晨2點左右，以色列發動了自以哈衝突爆發以來最致命的空襲行動。

川普如何看待停火協議？

今年一月，川普曾聲稱是他一手促成了以哈停火協議，但此後他對停火協議的熱情卻似乎突然降溫。川普警告說，如果哈馬斯不立即釋放人質，「將會遭受地獄般的打擊」，但他同時也表示，最終的決定權在以色列方面。

美國總統川普還曾提議，讓加沙地帶的大約兩百萬巴勒斯坦永久性遷居別國，而由美國來接管加沙，美國會將這里建設成「旅遊勝地」。以色列總理內唐亞胡對這一建議表示贊賞，但該提議卻遭到巴勒斯坦人、阿拉伯國家以及人權組織的普遍譴責，認為這是對國際法的公然違背。

白宮表示，周二以色列對加沙地帶發動空襲前已經通報美方，並獲得了美國的支持。

（美聯社）

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