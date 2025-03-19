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移民船隻地中海遇難 至少6死40人失蹤…義大利搜尋生還者中

中央社／ 羅馬19日綜合外電報導
聯合國今天說，地中海發生一起移民船難，造成6人死亡、40人失蹤，義大利當局在南部拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近搜尋生還者。 路透社
聯合國今天說，地中海發生一起移民船難，造成6人死亡、40人失蹤，義大利當局在南部拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近搜尋生還者。 路透社

聯合國今天說，地中海發生一起移民船難，造成6人死亡、40人失蹤義大利當局在南部拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近搜尋生還者。

法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）駐義大利代表卡多列蒂（ChiaraCardoletti）在社群媒體X上發文表示：「地中海發生新的船難，仍有太多人遇難。」

她說，一艘載有56人的充氣小艇，17日駛離突尼西亞斯法克斯港（Sfax）後出現問題。

她寫道：「航行幾個小時後，小艇開始漏氣並進水。尋獲6具屍體、40人失蹤。」

聯合國難民事務高級專員公署發言人告訴法新社，義大利海岸防衛隊和警方已將10人（6男4女）救到安全地帶，還說他們正在該地區搜尋生還者。

獲救者說，船上有56人，來自象牙海岸（IvoryCoast）、馬利（Mali）、幾內亞共和國（Guinea）和喀麥隆（Cameroon）。

根據義大利艾吉新聞社（AGI）報導，獲救的生還者接受當局安排的心理輔導，他們說，有些失蹤者在波濤洶湧的海中落水。

失蹤 義大利 聯合國

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