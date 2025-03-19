歐盟開放日韓加入武器聯合採購 但65%須買歐貨

歐盟執委會提出國防白皮書及武器聯合採購貸款法案，由歐盟背書保證約新台幣5.4兆元的貸款額度至少須65%採購歐洲製軍工產品，並開放第3國加入聯合採購，包括與歐盟建立安全夥伴關係的日、韓。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布國防白皮書，這套戰略願景的重心在於加速並加大籌出增加國防投資的財源、提高歐洲軍工產能。執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日先行提出的「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案，就是其中最核心的政策。

該財務方案除了鬆綁歐盟國家投資國防的舉債上限，另一項新工具則是由歐盟預算背書擔保的1500億歐元（約新台幣5.4兆元）貸款，名為「SAFE」（Security Action for Europe），須經歐盟立法。

執委會今天提出「SAFE」法案，重點包括至少65%貸款須用於採購歐盟境內製造的產品，包括零組件，並且開放特定第3國加入共同採購，包括成為買方或賣方。

根據執委會新聞稿，烏克蘭及歐洲自由貿易協會（EFTA）、「歐洲經濟區」（EEA）成員都可加入歐盟共同採購，其國內軍火產業也可成為供應商。前述2個組織成員裡的非歐盟國家包括挪威、瑞士、冰島和列支敦士登。

此外，歐盟的「SAFE」合作對象還擴及申請加入歐盟的國家，以及與歐盟簽署「安全及防衛夥伴關係」（Security and Defence Partnerships）的國家。這組國家可參與聯合採購的買方，若欲出售其軍工產品則須與歐盟雙邊協議。

目前歐盟已與6個國家簽署「安全及防衛夥伴關係」，包括挪威、摩爾多瓦、南韓、日本、阿爾巴尼亞、北馬其頓。由於日、韓是唯二的非歐洲國家，其與歐盟在擴大軍事合作上的進展特別令人關注。

執委會官員在匿名簡報會說明第3國的加入方式，因只有歐盟國家可申請這筆貸款，因此第3國須與歐盟國家合作，提出共同採購軍火武器案。

許多記者關切美國武器是否也能成為這項工具的聯合採購對象，匿名官員不願正面回答，只強調非前述歐洲國家的第3國供應方須與歐盟有雙邊協議。

「SAFE」法案另提供簡化武器採購流程、免除加值稅（VAT）等誘因。在不少歐盟國家仍緊抓國防權力，不願歐盟機構藉此擴權的背景下，執委會從財務面切入，希望促進大型聯合採購案，以整合歐洲防衛需求、趕上過去30年落後的國防投資。