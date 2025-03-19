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資深外交官遭換…德改提名「納粹孫女」為聯大主席 內部批評聲四起

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德國政府計劃提名即將卸任貝爾伯克外長作為2025/26年度聯合國大會主席的候選人。 法新社
德國政府計劃提名即將卸任貝爾伯克外長作為2025/26年度聯合國大會主席的候選人。 法新社

德國之聲中文網）18日傳出消息，德國政府計劃提名即將卸任貝爾伯克外長作為2025/26年度聯合國大會主席的候選人。相關的內閣決議程序已啟動。根據慣例，聯大主席在每年6月選出，任期從9月開始，為期一年。

根據聯合國內部協議，聯大主席一職現在輪到西歐國家提名出任，德國也已正式獲得了這一職位的任命權。貝爾伯克將於今年5月前往紐約介紹工作計劃，因聯合國內部事先達成一致的機制，聯大主席選舉只是走個形式。

如果貝爾伯克當選，她將辭去聯邦議員職務。德國綠黨在本次提前的大選中失利後，失去參與下屆政府的組閣機會，貝爾伯克的外長生涯就此暫時畫上了句點。今年3月初，貝爾伯克宣布出於個人原因不再競選黨內高層官職，當時有人猜測，國際機構對她有更大的吸引力。聯大主席不是安理會秘書長，前者負責召集和組織各類會議，更具有代表性職能，但可在選擇議題上發揮作用。

德國本屆政府在告別歷史舞台前夕做出這一決定招致多方批評。該政府在去年9月已提名外交官施密德（Helga Schmid）作為下屆聯大主席的德國候選人。施密德曾是歐洲安全與合作組織（OSZE）的前秘書長，也擔任過慕尼黑安全會議基金會理事會副主席。這位經驗豐富的外交官曾是前外長菲舍爾的辦公室主任，是歐洲對外行動署的秘書長。此外，施密德還參與了伊朗核協議的談判。

用貝爾伯克取代德國最優秀的外交官

德國前外長加布裡爾（Sigmar Gabriel）雖然沒有直接批評貝爾伯克的聯大主席提名，但他對《每日鏡報》做出如下表述：原本被提名的施密德是一位「偉大的外交官」，「貝爾伯克女士可以從她那裡學到很多東西。」

前慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）對《每日鏡報》表示，撤銷頂級外交官施密德的提名，轉而支持貝爾伯克，是「無禮」的行為，因為這是用一個「過期」的人物取代了德國最優秀、最有國際經驗的外交官。他稱這一行動代表一個即將退位政府的「夕陽西下」。至於貝爾伯克推崇的「女權主義外交政策」，霍伊斯根發問道，難道這就是在實踐「所謂的女權主義外交政策嗎？」

前總理科爾的孫子沃爾克曼（Johannes Volkmann）在X上發文寫道：「貝爾伯克現在要取代像施密德這樣一位成績卓著的資深外交官，這種方式令人震驚。正是這種自我服務的心態在2月23日被選民否決了。」

俄羅斯：「納粹孫女擔任聯大主席將很奇怪」

莫斯科方面也在關注德國改換聯大主席提名人選事宜。俄羅斯外交部發言人薩哈羅娃（Maria Sacharowa）對塔斯社說，「在二戰勝利80年後，看到一個納粹的孫女擔任聯合國大會主席，而她為祖父的『英雄事跡』感到自豪，這將是很奇怪的。」的確，當年戰勝納粹的戰爭推動了聯合國理念的成熟。

貝爾伯克的祖父曾是納粹軍隊的一名軍官，二戰期間曾在東部戰場作戰。據稱貝爾伯克的家庭多年以來對這名軍人的經歷細節並不了解，直到上世界九十年代，貝爾伯克的祖父才第一次開誠布公地談及了往事。

去年，Bunte經過查詢納粹軍文件後報道，貝爾伯克的祖父是一名「納粹的狂熱支持者」。這些文件明確顯示，2016年去世的貝爾伯克祖父是一個「百分之百的納粹」，他讀過希特勒的《我的奮鬥》，「同納粹立場保持一致」。但這些打引號的內容在多大程度上反映人物的實際情況很難斷定，因為當時這樣的表述非常普遍，在過去的文件裡經常能夠看到。至於貝爾伯克本人，她並不回避祖父的納粹歷史，在多個場合提到過祖父曾任納粹軍官這一事宜。

（綜合報道）

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