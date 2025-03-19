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以色列大舉襲擊加薩釀逾400死 美國稱哈瑪斯要負全責

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
哈瑪斯控制的加薩衛生部說，以色列大規模襲擊行動，造成400多人死亡。 法新社
哈瑪斯控制的加薩衛生部說，以色列大規模襲擊行動，造成400多人死亡。 法新社

美國今天表示，以色列今天大舉空襲加薩走廊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯要負全責，因為他們本可接受美國特使魏科夫提出的延長停火提議。這波空襲據稱造成400多人死亡

法新社報導，美國國務院發言人說：「哈瑪斯（Hamas）對這場戰爭以及重啟的敵對行動負有全部責任。」

「如果哈瑪斯接受魏科夫（Steve Witkoff）上週三（12日）提出的『橋梁』提議，將可避免人員死亡。」

以色列表示，它別無選擇，只能重啟戰鬥以解救2023年10月7日遭挾持的其餘人質。哈瑪斯控制的加薩衛生部說，以色列大規模襲擊行動，造成400多人死亡。

美國國家安全會議（NSC）發言人休斯（BrianHughes）稍早表示：「哈瑪斯原本可以釋放人質以延長停火，但卻選擇了拒絕和戰爭。」

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭 死亡 美國

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