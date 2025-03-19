以色列大舉襲擊加薩釀逾400死 美國稱哈瑪斯要負全責
美國今天表示，以色列今天大舉空襲加薩走廊，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯要負全責，因為他們本可接受美國特使魏科夫提出的延長停火提議。這波空襲據稱造成400多人死亡。
法新社報導，美國國務院發言人說：「哈瑪斯（Hamas）對這場戰爭以及重啟的敵對行動負有全部責任。」
「如果哈瑪斯接受魏科夫（Steve Witkoff）上週三（12日）提出的『橋梁』提議，將可避免人員死亡。」
以色列表示，它別無選擇，只能重啟戰鬥以解救2023年10月7日遭挾持的其餘人質。哈瑪斯控制的加薩衛生部說，以色列大規模襲擊行動，造成400多人死亡。
美國國家安全會議（NSC）發言人休斯（BrianHughes）稍早表示：「哈瑪斯原本可以釋放人質以延長停火，但卻選擇了拒絕和戰爭。」
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