青年運動稱72小時內4度攻擊美軍 葉門多地遭美空襲
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」今天宣稱，已在72小時內對紅海的美國軍艦進行第4次襲擊。青年運動的媒體報導，美國空襲葉門多地，據稱包括青年運動領袖藏身處所在地區。
法新社報導，青年運動（Houthi）發言人指出，在「72小時內第4次」攻擊中，巡弋飛彈和無人機襲擊了美國航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）打擊群。
美軍中央司令部（CENTCOM）則在不久前證實，美軍會「繼續打擊伊朗支持的青年運動恐怖分子」。
美國自本月15日起強力打擊青年運動，葉門境內因此舉行大規模抗議及發動報復性攻擊，但一名美國將領稱這些攻擊大多沒有命中目標。
青年運動旗下媒體今天報導，美國於夜間空襲葉門各地多項目標，包括紅海港口城市荷台達（Hodeidah）及薩達省（Saada），葉門消息人士指薩達省是青年運動領袖長期藏身處。
青年運動營運的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，美國對葉門多地發動逾10場空襲，包含薩達省薩夫拉區（Al-Safra）。根據葉門消息人士，當地設有青年運動的武器存儲設施及訓練場，被視為這個組織最重要且戒備最森嚴的軍事據點之一。
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