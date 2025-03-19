土耳其當局今天拘捕總統厄多安（Tayyip Erdogan，或譯艾爾段）的主要政治對手，指控他涉嫌貪污及幫助恐怖組織，主要在野黨稱此舉為「對我們下任總統的政變企圖」。

路透社報導，隸屬共和人民黨（CHP）的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）面臨兩項獨立調查，指控內容包括領導犯罪組織、賄賂和招標舞弊等罪名。

共和人民黨幾天內就會提名伊瑪莫魯為候選人，挑戰執政超過20年的厄多安，伊瑪莫魯在未來選舉中被普遍認為具有競爭力。

伊瑪莫魯在社群平台X分享的影片中表示，他不會放棄，在面對壓力時會堅持不懈。

根據伊斯坦堡檢察官辦公室對首次調查發表的聲明，包括記者和商人共100人，涉嫌參與與市政府某些招標案有關的犯罪活動。

聲明指出，第2次調查指控伊瑪莫魯和另外6人，協助被土耳其及其西方盟友視為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）。

這次拘捕發生在伊斯坦堡大學取消伊瑪莫魯學位的第2天，如果失去學士學位，他將無法參加總統選舉。下次選舉預定2028年舉行，但如果厄多安希望再次競選，可能會提前舉行。