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對加拿大強硬疑影響選情 川普不介意自由黨勝選

中央社／ 多倫多18日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他不介意加拿大自由黨（Liberal Party）在即將到來的大選勝出，稱「我寧願與自由派打交道，而不是保守派」。

路透社報導，川普近來對加拿大採取強硬立場，不僅對加拿大輸美商品祭出關稅，還一再揚言要讓加拿大成為美國第51州。

福斯新聞（Fox News）節目「殷格拉漢觀點」（TheIngraham Angle）主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）在訪問中指出，川普對待加拿大的態度可能促使執政的自由黨贏得接下來的大選，並領導一個對美國懷有敵意的政府。

川普回應說：「我不在乎。我認為其實與自由派打交道較容易，也許他們會贏，但我不是很介意，對我來說根本就沒差。」

川普隨後將矛頭指向保守黨（Conservative Party）黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。

他說：「這位參選的保守黨人…不是我朋友。我不認識他，但他說過負面的話…他說一些負面的話時，我一點也不在乎。」

自由黨自加拿大前總理杜魯道（JustinTrudeau）2015年上任以來執政至今，幾週前看似將在大選中被保守黨打敗。

不過加拿大前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）接替杜魯道擔任總理後，自由黨急起直追。最近幾次民意調查顯示自由黨已縮小差距，甚至超越保守黨。這場大選必須在10月20日前舉行，可能會提前舉行。

自由黨將博勵治描繪成像川普一樣的右翼民粹派，有一則自由黨廣告指控他是川普翻版，這位職業政治人物曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間支持反政府運動。

面對美國的威脅，博勵治曾採用「加拿大優先」的口號，並試圖將卡尼與前朝杜魯道政府掛鉤。杜魯道政府近年來因生活成本和住房危機惡化而失去民心。

路透社尋求置評，但加拿大保守黨和自由黨未立即回應。

保守黨 加拿大 川普

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