日本防相提長程飛彈計畫 稱尚未決定部署地點

關於共同社稍早報導，日本政府正在評估優先於九州部署日本國產陸基長程飛彈，防衛大臣中谷元昨天就此表示，「尚未決定部署地點，並會經過綜合性評估後決定適當時期」。

時事通信社報導，中谷元昨天在記者會上也表示，關於部署事宜，若決定地點的話，會努力謹慎地向地方說明，並提供適當資訊。

共同社本月稍早引述數名日本政府消息人士披露，日本政府正在評估優先於九州部署陸基長程飛彈，用來作為可破壞他國境內飛彈基地等設施的「反擊能力」（敵基地攻擊能力），預計2025年度末開始部署。

共同社報導，消息人士透露，日本政府預計部署的飛彈為國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程約1000公里。如果日方在九州部署前述飛彈，射程將涵蓋北韓、中國沿岸等地。

另外，日本放送協會（NHK）報導，中谷元昨天在內閣會議結束後的記者會上，提到日本預計部署美國製的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）。

他表示，日方將於新年度改裝海上自衛隊佐世保基地的護衛艦「鳥海號」（Chokai），使鳥海號能發射戰斧巡弋飛彈。