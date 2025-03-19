快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

日本防相提長程飛彈計畫 稱尚未決定部署地點

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本防衛大臣中谷元。新華社
日本防衛大臣中谷元。新華社

關於共同社稍早報導，日本政府正在評估優先於九州部署日本國產陸基長程飛彈，防衛大臣中谷元昨天就此表示，「尚未決定部署地點，並會經過綜合性評估後決定適當時期」。

時事通信社報導，中谷元昨天在記者會上也表示，關於部署事宜，若決定地點的話，會努力謹慎地向地方說明，並提供適當資訊。

共同社本月稍早引述數名日本政府消息人士披露，日本政府正在評估優先於九州部署陸基長程飛彈，用來作為可破壞他國境內飛彈基地等設施的「反擊能力」（敵基地攻擊能力），預計2025年度末開始部署。

共同社報導，消息人士透露，日本政府預計部署的飛彈為國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程約1000公里。如果日方在九州部署前述飛彈，射程將涵蓋北韓、中國沿岸等地。

另外，日本放送協會（NHK）報導，中谷元昨天在內閣會議結束後的記者會上，提到日本預計部署美國製的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）。

他表示，日方將於新年度改裝海上自衛隊佐世保基地的護衛艦「鳥海號」（Chokai），使鳥海號能發射戰斧巡弋飛彈。

巡弋飛彈 日本 記者會

延伸閱讀

MLB／東京開幕戰有球迷用雷射筆干擾比賽 網：日本的恥辱

日本公園乾淨又安全卻沒靈魂？遊具單一規則多 專家點出隱憂

MLB／回日本打開幕戰 大谷翔平坦言難得感到緊張

MLB東京開打 日旅遊業振奮

相關新聞

日本防相提長程飛彈計畫 稱尚未決定部署地點

關於共同社稍早報導，日本政府正在評估優先於九州部署日本國產陸基長程飛彈，防衛大臣中谷元昨天就此表示，「尚未決定部署地點，...

以色列為何再攻加薩？專家：內唐亞胡聲東擊西之計

以色列今天空襲加薩的行動，依分析家之見，有可能是施壓手段，迫巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」接受以方休戰條件，但也有可能是總理...

比利時起訴5人 涉入華為疑賄賂歐洲議會案

路透報導，比利時檢察官辦公室18日表示，已起訴5人與大陸電信巨頭華為疑涉入歐洲議會賄賂案有關。5人於上周被拘留，當中4人...

因應歐洲安全威脅 德國恢復徵兵增強戰備難關重重

美國總統川普在俄烏戰爭立場倒向俄羅斯，還多次威脅不協防北約盟國，讓歐洲國家憂心安全問題。日前贏得國會選舉的德國基民黨（CDU）外交及安全事務發言人哈恩（Florian Hahn）表示，德國應於今年重啟中斷14年的義務役制度。但軍隊長年規模縮減、營舍等基礎建設不足、幹部與訓練能量萎縮，讓德軍重振聲威之路困難重重。

以國徹夜襲擊加薩釀逾400死 內唐亞胡：只是開端

以色列總理內唐亞胡今天警告，在巴勒斯坦飛地加薩徹夜發動的大規模襲擊行動「只是開端」，且未來與武裝組織「哈瑪斯」的協商「只...

馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

馬航一架從印尼雅加達飛往吉隆坡班機昨天飛行途中偵測到火警訊號，最終順利緊急降落吉隆坡國際機場，機上乘客與機組人員均平安撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。