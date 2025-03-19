日本規模4.7近海地震無海嘯威脅 石川縣最大震度4

美國總統川普在俄烏戰爭立場倒向俄羅斯，還多次威脅不協防北約盟國，讓歐洲國家憂心安全問題。日前贏得國會選舉的德國基民黨（CDU）外交及安全事務發言人哈恩（Florian Hahn）表示，德國應於今年重啟中斷14年的義務役制度。但軍隊長年規模縮減、營舍等基礎建設不足、幹部與訓練能量萎縮，讓德軍重振聲威之路困難重重。

2025-03-19 10:30