快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

日本規模4.7近海地震無海嘯威脅 石川縣最大震度4

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本放送協會（NHK）報導，能登半島近海今天下午1時25分（台北時間中午12時25分）左右發生推估規模4.7地震，最大震度4出現在石川縣。這起地震不會帶來海嘯威脅。

根據氣象廳觀測，這起地震推估規模4.7，震央位於能登半島外海，深度約10公里。

最大震度4出現在石川縣志賀町；石川縣中能登町、羽咋市、寶達志水町、河北市測得震度3；北陸地區各縣，以及新潟縣、岐阜縣、滋賀縣、長野縣等地也測得震度2或1不等。

地震 日本 海嘯

延伸閱讀

日本公園乾淨又安全卻沒靈魂？遊具單一規則多 專家點出隱憂

MLB東京開打 日旅遊業振奮

日本小松川高校參訪 與新北淡江高中師生交流

台南0121捐款逾8千筆 意外曝光市長黃偉哲捐款1月薪

相關新聞

以色列為何再攻加薩？專家：內唐亞胡聲東擊西之計

以色列今天空襲加薩的行動，依分析家之見，有可能是施壓手段，迫巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」接受以方休戰條件，但也有可能是總理...

比利時起訴5人 涉入華為疑賄賂歐洲議會案

路透報導，比利時檢察官辦公室18日表示，已起訴5人與大陸電信巨頭華為疑涉入歐洲議會賄賂案有關。5人於上周被拘留，當中4人...

因應歐洲安全威脅 德國恢復徵兵增強戰備難關重重

美國總統川普在俄烏戰爭立場倒向俄羅斯，還多次威脅不協防北約盟國，讓歐洲國家憂心安全問題。日前贏得國會選舉的德國基民黨（CDU）外交及安全事務發言人哈恩（Florian Hahn）表示，德國應於今年重啟中斷14年的義務役制度。但軍隊長年規模縮減、營舍等基礎建設不足、幹部與訓練能量萎縮，讓德軍重振聲威之路困難重重。

以國徹夜襲擊加薩釀逾400死 內唐亞胡：只是開端

以色列總理內唐亞胡今天警告，在巴勒斯坦飛地加薩徹夜發動的大規模襲擊行動「只是開端」，且未來與武裝組織「哈瑪斯」的協商「只...

馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

馬航一架從印尼雅加達飛往吉隆坡班機昨天飛行途中偵測到火警訊號，最終順利緊急降落吉隆坡國際機場，機上乘客與機組人員均平安撤...

美國續資助解決戰後遺留問題 越南排雷計畫現轉機

美國凍結對外援助資金，越南多項清除越戰遺留地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南政府表示，在美國東協商會等人士支持下，美國將繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。