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梅爾茨大幅提高國防支出案 德聯邦議院表決通過

中央社／ 柏林18日綜合外電報導

歐洲對跨大西洋聯盟未來的防禦力量深感擔憂之際，德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）議員今天批准準總理梅爾茨推動的大幅增加國防和基礎建設支出計畫。

綜合法新社和路透社報導，德國媒體以「XXL尺碼」和現金「火箭炮」形容這項史無前例的財政計畫，可望為歐洲第一大經濟體未來10年超過一兆歐元的開支鋪平道路。

這項歷史性的國會表決，標誌這個因二次世界大戰黑暗歷史而不願承擔巨額國家債務或在武裝部隊上投入巨資的國家已徹底轉變。

德國聯邦議院今天批准大規模增加開支計畫，摒棄了數十年來的財政保守主義，希望重振經濟成長並擴大軍事開支，迎接歐洲集體防禦的新時代。

德國保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）上個月贏得大選後，梅爾茨（Friedrich Merz）預計將成為德國下一任總理。

美國總統川普與俄羅斯打交道，對北大西洋公約組織（NATO）和歐洲國防的承諾動搖，令歐洲國家更加感到不安。

梅爾茨在國會發表演說時，提到了俄羅斯「對歐洲的侵略戰爭」，並表示資金增加意味著「邁向新歐洲防禦共同體的第一步」。

面對不懷好意的俄羅斯和美國總統川普執政下的政策轉變，歐洲領導人擔心可能會讓歐洲大陸面臨風險，德國和其他歐洲國家一直承受著加強防禦的壓力。

梅爾茨的中右翼聯盟和其未來可能結盟夥伴，也就是即將卸任總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的中左翼社會民主黨（SPD），最近幾週已敲定了相關計畫。

這項計畫將使占國內生產毛額（GDP）1%以上的國防開支免受德國嚴格的債務規則約束，並為一項12年基礎建設投資設立一個5000億歐元基金。

就短期而言，柏林似乎很快就會批准向烏克蘭加碼30億歐元軍援。

這項開支法案仍須於21日獲得德國聯邦參議院（Bundesrat）批准，由於巴伐利亞地方政黨自由選民（Free Voters）已同意支持相關計畫，這項法案獲得通過的主要障礙似已排除。

俄羅斯 德國 梅爾茨

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