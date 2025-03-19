比利時起訴5人 涉入華為疑賄賂歐洲議會案

路透報導，比利時檢察官辦公室18日表示，已起訴5人與大陸電信巨頭華為疑涉入歐洲議會賄賂案有關。5人於上周被拘留，當中4人被捕，並被指控涉有貪汙和參與犯罪組織罪，另1人面臨洗錢指控，但已獲有條件釋放。

報導稱，檢察官未透露涉案人員的姓名，也沒有提供可以識別他們身分的資訊。檢方表示17日在歐洲議會辦公室進行新搜查，目前歐洲議會未回覆電子郵件的置評請求。

上周華為表示嚴肅看待這些指控，並指華為對腐敗或其它不法行為採取零容忍政策，「我們致力始終遵守所有適用的法律法規。」

檢察官表示，自2021年以來，涉嫌腐敗的行為非常隱密進行，以商業遊說為幌子，涉及為某些政治立場，以送禮、安排旅行，或定期邀請觀看球賽支付費用。