快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

比利時起訴5人 涉入華為疑賄賂歐洲議會案

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
比利時布魯塞爾歐洲議會前的一架手機螢幕顯示華為標誌。歐新社
比利時布魯塞爾歐洲議會前的一架手機螢幕顯示華為標誌。歐新社

路透報導，比利時檢察官辦公室18日表示，已起訴5人與大陸電信巨頭華為疑涉入歐洲議會賄賂案有關。5人於上周被拘留，當中4人被捕，並被指控涉有貪汙和參與犯罪組織罪，另1人面臨洗錢指控，但已獲有條件釋放。

報導稱，檢察官未透露涉案人員的姓名，也沒有提供可以識別他們身分的資訊。檢方表示17日在歐洲議會辦公室進行新搜查，目前歐洲議會未回覆電子郵件的置評請求。

上周華為表示嚴肅看待這些指控，並指華為對腐敗或其它不法行為採取零容忍政策，「我們致力始終遵守所有適用的法律法規。」

檢察官表示，自2021年以來，涉嫌腐敗的行為非常隱密進行，以商業遊說為幌子，涉及為某些政治立場，以送禮、安排旅行，或定期邀請觀看球賽支付費用。

檢察官 辦公室 郵件

延伸閱讀

蘋果加入折疊機戰局 拚彎道超車

華為註冊MATEROBOT商標 擬推自家品牌機器人

華為自研PC處理器麒麟X90首度曝光 推測可能與鴻蒙PC系統結合

比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

相關新聞

以色列為何再攻加薩？專家：內唐亞胡聲東擊西之計

以色列今天空襲加薩的行動，依分析家之見，有可能是施壓手段，迫巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」接受以方休戰條件，但也有可能是總理...

比利時起訴5人 涉入華為疑賄賂歐洲議會案

路透報導，比利時檢察官辦公室18日表示，已起訴5人與大陸電信巨頭華為疑涉入歐洲議會賄賂案有關。5人於上周被拘留，當中4人...

因應歐洲安全威脅 德國恢復徵兵增強戰備難關重重

美國總統川普在俄烏戰爭立場倒向俄羅斯，還多次威脅不協防北約盟國，讓歐洲國家憂心安全問題。日前贏得國會選舉的德國基民黨（CDU）外交及安全事務發言人哈恩（Florian Hahn）表示，德國應於今年重啟中斷14年的義務役制度。但軍隊長年規模縮減、營舍等基礎建設不足、幹部與訓練能量萎縮，讓德軍重振聲威之路困難重重。

以國徹夜襲擊加薩釀逾400死 內唐亞胡：只是開端

以色列總理內唐亞胡今天警告，在巴勒斯坦飛地加薩徹夜發動的大規模襲擊行動「只是開端」，且未來與武裝組織「哈瑪斯」的協商「只...

馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

馬航一架從印尼雅加達飛往吉隆坡班機昨天飛行途中偵測到火警訊號，最終順利緊急降落吉隆坡國際機場，機上乘客與機組人員均平安撤...

美國續資助解決戰後遺留問題 越南排雷計畫現轉機

美國凍結對外援助資金，越南多項清除越戰遺留地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南政府表示，在美國東協商會等人士支持下，美國將繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。