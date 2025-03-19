快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

以色列為何再攻加薩？專家：內唐亞胡聲東擊西之計

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列今天空襲加薩的行動，依分析家之見，有可能是施壓手段，迫巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」接受以方休戰條件，但也有可能是總理內唐亞胡的自保之舉，藉此壓下國內紛紛擾擾。

法新社報導，以色列於破曉前對哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動襲擊行動，造成400多人喪生，為以哈1月19日停火協議生效以來最致命的襲擊行動。

1月19日生效的這份協議中止了雙方自2023年10月7日以來歷時15個月的戰爭，但協議已於今年3月1日到期，且第2階段的協議看似遙遙無期。

巴黎智庫「尚恩．喬瑞斯基金會」（Jean JauresFoundation）中東問題專家哈爾法（David Khalfa）表示，以色列最新這波對加薩的襲擊行動，意在迫使哈瑪斯接受美國特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的方案，「延長第1階段（協議），包括潛在的永久停火」以及釋放更多人質。

哈瑪斯目前尚未發動軍事回應。歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）高階政策研究員羅瓦特（Hugh Lovatt）認為，這是因為「哈瑪斯不希望被拖進另一場戰爭」。

尚恩．喬瑞斯基金會的哈爾法表示，哈瑪斯戰士可能會「放下手上的武器、藏起來…盡可能的銷聲匿跡，混在當地人群之中」。他補充說，但「如果以色列派遣地面部隊進入」，哈瑪斯戰士有可能「執行埋伏突襲行動」。

而以色列對加薩發動最新空襲的此時，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）正面臨國內一連串政治危機。

一是內唐亞胡的執政聯盟，在極右派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）所屬黨派不滿1月停火協議、憤而退出後，強度已大不如前。

二是內唐亞胡因涉貪而接受審判。他否認貪腐指控。

三是內唐亞胡目前正試圖摘以色列國家安全局（Shin Bet）局長的烏紗帽，而此舉恐擴大以色列的政治危機。

在此背景之下，國際危機組織（International CrisisGroup）高階以色列分析家桑尚（Mairav Zonszein）說：「以色列對加薩展開砲火攻勢第一秒鐘起，（國內）所有紛紛擾擾都變得不那麼高分貝，也不那麼急迫了。」

歐洲外交關係協會的羅瓦特說：「以色列持續加薩的戰火，是因為內唐亞胡視其有利於自身政治利益」。

他說，以色列持續空襲下去恐殺害「好幾百甚至好幾千名的巴勒斯坦人，甚至殃及以色列人質」。

然而，即使如此，他說：「哈瑪斯仍無法如以色列聲稱或期望的那般，遭一舉殲滅或逐出加薩」。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 空襲

延伸閱讀

以國徹夜襲擊加薩釀逾400死 內唐亞胡：只是開端

埃及譴責以色列空襲加薩413人喪命 公然違反停火協議

以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

相關新聞

以色列為何再攻加薩？專家：內唐亞胡聲東擊西之計

以色列今天空襲加薩的行動，依分析家之見，有可能是施壓手段，迫巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」接受以方休戰條件，但也有可能是總理...

比利時起訴5人 涉入華為疑賄賂歐洲議會案

路透報導，比利時檢察官辦公室18日表示，已起訴5人與大陸電信巨頭華為疑涉入歐洲議會賄賂案有關。5人於上周被拘留，當中4人...

因應歐洲安全威脅 德國恢復徵兵增強戰備難關重重

美國總統川普在俄烏戰爭立場倒向俄羅斯，還多次威脅不協防北約盟國，讓歐洲國家憂心安全問題。日前贏得國會選舉的德國基民黨（CDU）外交及安全事務發言人哈恩（Florian Hahn）表示，德國應於今年重啟中斷14年的義務役制度。但軍隊長年規模縮減、營舍等基礎建設不足、幹部與訓練能量萎縮，讓德軍重振聲威之路困難重重。

以國徹夜襲擊加薩釀逾400死 內唐亞胡：只是開端

以色列總理內唐亞胡今天警告，在巴勒斯坦飛地加薩徹夜發動的大規模襲擊行動「只是開端」，且未來與武裝組織「哈瑪斯」的協商「只...

馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

馬航一架從印尼雅加達飛往吉隆坡班機昨天飛行途中偵測到火警訊號，最終順利緊急降落吉隆坡國際機場，機上乘客與機組人員均平安撤...

美國續資助解決戰後遺留問題 越南排雷計畫現轉機

美國凍結對外援助資金，越南多項清除越戰遺留地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南政府表示，在美國東協商會等人士支持下，美國將繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。