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馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

中央社／ 吉隆坡19日專電
馬航示意圖。路透
馬航示意圖。路透

馬航一架從印尼雅加達飛往吉隆坡班機昨天飛行途中偵測到火警訊號，最終順利緊急降落吉隆坡國際機場，機上乘客與機組人員均平安撤離。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報報導，大馬民航單位證實昨天傍晚接獲馬航客機的緊急呼叫，這架馬航班機最終順利於6時18分降落在吉隆坡國際機場。

根據馬航發布公告，這架馬航客機載有115名乘客與7名機組人員，機上人員發現貨艙火警訊號後，隨即依照標準作業程序，利用滅火設備進行預防措施。

馬航指出，馬航客機順利降落於偏遠的停機坪，機上乘客與機組人員均平安撤離。當時機場跑道也有消防與救援車輛緊急待命。

大馬媒體報導，這架馬航客機昨天下午從雅加達起飛，預計6時45分飛抵吉隆坡國際機場。

吉隆坡 機場 馬航

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