馬航班機偵測火警降落吉隆坡機場 乘客機組員平安撤離

哈瑪斯奄奄一息，真主黨銷聲匿跡，伊朗扶植的三本柱中，最不起眼的「青年運動」，成為美國最新的打擊目標，53人陣亡後，48小時內對美軍杜魯門航艦打擊群發動三波無人機反擊。 川普宣布，「青年運動」未來再發動任何攻擊，他會要德黑蘭當局直接承擔責任及後果。「青年運動」是怎麼樣的一個組織，引動川普的殺機？

2025-03-19 08:00