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美國續資助解決戰後遺留問題 越南排雷計畫現轉機

中央社／ 河內19日專電
美國凍結對外援助後，越南廣平省轄內由美國資助的排除戰後遺留地雷及未爆彈計畫已暫停。圖為國際非政府組織RENEW Vietnam於2020年12月7日在越南廣治省示範探測、排雷工作。中央社
美國凍結對外援助後，越南廣平省轄內由美國資助的排除戰後遺留地雷及未爆彈計畫已暫停。圖為國際非政府組織RENEW Vietnam於2020年12月7日在越南廣治省示範探測、排雷工作。中央社

美國凍結對外援助資金，越南多項清除越戰遺留地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南政府表示，在美國東協商會等人士支持下，美國將繼續資助越南解決戰後遺留問題的合作計畫。

美國總統川普（Donald Trump）上任後凍結美國對外援助，越南廣平省（Quang Binh）轄內清除越戰遺留地雷及未爆彈的相關專案2月已告暫停，一些由美國國際開發總署（USAID）資助的計畫也受影響。

越南政府資訊臉書專頁18日晚間提到，就在美國國際開發總署全球逾9成的援助計畫被削減之際，美國政府協助越南解決越戰遺留問題的合作計畫將會繼續。

越南政府資訊臉書專頁表示，美國能繼續為越南解決戰後遺留問題的合作計畫提供資助，得益於美國東協商會（USABC）成員、代表及前美國駐越南大使包括康達（Daniel Kritenbrink）、歐索斯（Ted Osius）等的大力支持。

越南政府資訊臉書專頁18日晚間另一篇貼文還附上越南總理范明正（Pham Minh Chinh）與約60家正在越南訪問的美國東協商會企業成員合照。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，美國東協商會表示，18日至21日陸續有兩團共64家美國企業到訪越南，這是美國東協商會迄今所籌劃的最大來越訪問團，在2025年越美紀念建交30週年之際更具意義。

訪問團成員不乏美國知名企業，包括波音（Boeing）、蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、可口可樂、耐吉（Nike）、亞馬遜（Amazon）、貝爾德事隆公司（Bell Textron）、美國能源公司ExcelerateEnergy等。訪問期間將會見越南的黨和國家領導人。

前美國駐越南大使、現任美國東協商會主席歐索斯強調，在全球貿易不穩定及越南面臨關稅風險的大背景下，美國企業界「堅定促進穩定、互利的貿易關係」，也看到美越兩國深入合作的巨大潛力。

東協 美國 越南

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