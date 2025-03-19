陸指「以台制華」、縱容台獨 美：豈能自稱世界的穩定力量

中國大陸17日在台海附近舉行軍演，矛頭指向美國「以台制華」。美國國務院18日做出回應，指中國大陸對台灣做出明目張膽、不負責任地威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

中國大陸外交部發言人毛寧17日在例行記者會上間接證實中共解放軍在台海附近展開軍事演習。

根據路透社報導，解放軍在台海附近演習，是中國大陸對台灣賴政府支持「分裂主義」的懲罰；毛寧則把矛頭指向美國，認為美方近期在台灣問題上採取一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站上的美台關係「事實清單」內容。

毛寧認為，美方刪除體現一個中國原則、不支持「台獨」等表述，是在涉台問題上立場嚴重倒退；毛寧稱，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持「台獨」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

美國國務院發言人18日回覆本報詢問表示，中國大陸向台灣做出明目張膽（brazen）、不負責任地威脅，豈能可信地自稱「動盪世界中的穩定力量」。

中國大陸外交部長王毅曾在去年慕尼黑安全會議上發表談話，指「不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界的穩定力量。」

國務院發言人表示，美國長期對台灣的承諾不變，並指出，美國對台承諾已持續45年，且歷經多個政府。

國務院發言人重申，美國會繼續支持台灣面對來自中國大陸的軍事、經濟、資訊和外交施壓；美國與其國際夥伴堅定支持台海和平與穩定，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。