德國聯邦議會批准修改基本法 放行財政一攬子方案

周二（3月18日），德國聯邦議會就一項歷史性的國防、基建與氣候保護一攬子財政計劃亮出綠燈。

在表決中，該一攬子計劃獲得修改基本法所需的三分之二多數，並多出20票。周五，該計劃將由聯邦參議院表決。目前來看，預計將獲通過。

表決前的激辯

在表決前的發言中，預計將成為下任總理的聯盟黨議會黨團主席梅爾茨（基民盟）辯稱，總計一萬億歐元的這筆債務事關德國、歐洲與北約的安全。梅爾茨意指俄羅斯說道：「每天正在發生的這場戰爭，也是一場針對我們國家的戰爭。」他同時宣布將節約開支、削減官僚主義。

目前正在與聯盟黨進行組閣談判的社民黨議會黨團主席克林貝爾（Lars Klingbeil）宣稱，計劃中的投資將給民眾帶來福祉。「該一攬子計劃將為人們在日常生活中減負。」他也強調必須採取改革措施；單靠資金並不能解決國家面臨的挑戰。「我們必須全面增效、目標更精準、更專業。」同為社民黨的國防部長皮斯托里烏斯則表示：「不能因財政預算的政策限制而危及我們的安全。」

多黨批評

犀利的批評則來自自民黨、部分為極右翼的選項黨、莎瓦聯盟（BSW）和左翼黨。

自民黨團主席杜爾（Christian Dürr）指責聯盟黨說：「很多資金，卻沒有改革措施。這將是您總理任期的標誌。」自民黨未能進入下屆聯邦議會。

選項黨團主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）指責梅爾茨不但沒有骨氣，如今連脊椎都沒有了。「這是毫無計劃地讓國家債台高築。」

左翼黨下屆黨團主席佩爾曼（Sören Pellmann）稱修改基本法放鬆債務的計劃，等於是給無限擴充軍備開具一張空白支票。

莎瓦聯盟黨團主席瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）也表示拒絕：「給戰爭貸款蓋上氣候保護的印戳，虧你們想的出。」

綠黨抨擊梅爾茨

綠黨經談判後接受了聯盟黨、社民黨提出的該一攬子方案。不過，綠黨黨團主席哈瑟曼（Britta Haßelmann）仍在議會發言時對梅爾茨作出抨擊。她說，過去一年，所有人──包括梅爾茨在內，都知道德國亟需投資，同時也需要更多國防資金，但梅爾茨及其政黨卻從不公開承認這一點，甚至還在綠黨提出相關要求時予以毀謗。「儘管如此，我仍為今天作出這一決定感到高興，因為這對我們的國家是必要的。」

一攬子計劃內容如何？

德國在國防、基建領域面臨投資嚴重滯後。一攬子計劃旨在放鬆對政府舉債的限制。國防、民防、情報部門以及網絡安全方面的開支如果超過國民生產總值的1%，可以舉債。國民生產總值的1%今年相當於約440億歐元。

此外，還將通過舉債設立5000億歐元的「專款」，用於破舊的基礎設施──橋梁、能源網絡、道路或學校建設。這筆「專款」將不受「債務剎車」的限制。其中1000億歐元必須用於氣候保護以及經濟的相關轉型。

不過，綠黨提出一個前提條件：未來聯邦政府財政預算必須至少將10%用於投資，按去年計算相當於470億歐元。在此之外的投資項目才可以動用「專款」。

這一前提條件對於聯盟黨和社民黨而言，可能會帶來困難。因為這意味著，兩黨迄今約定的投資項目必須在常規財政預算中找到資金來源。

此次一攬子財政方案是聯盟黨和社民黨尋求聯合執政的基礎。

任期即將終止的聯邦議會投票修改基本法

因涉及修改基本法，聯邦議會必須有三分之二議員投票方能通過。下屆議會中，部分為極右翼的選項黨以及左翼黨就已佔到超過三分之一議席。

因此，聯盟黨和社民黨如今在「舊」聯邦議會借助綠黨推動該一攬子方案。選項黨和左翼黨試圖在聯邦憲法法院阻止這一表決，但失敗。

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