觀察站／川習何時見 習更握有主動權

「川習會」何時開花結果？各界充滿問號。兩個月來，川普多次刻意表現與習近平關係良好，但川普表現得愈殷勤，立場就愈顯被動。兩人見與不見？習近平似乎更握有主動權。

川普即將於下月底執政滿百日，外交政績希望左右逢源，一方面期待早日擺平俄烏戰爭，兌現上台後就讓戰爭結束的承諾，另方面也渴望改善美中關係，建構其「和平使者」形象。

川普先前已預告，盼在擺平俄烏戰爭後，展開美中俄三國會談，並預期先與習近平見面；這不僅符合川普大國共治的國際戰略，也是川普所追求的歷史定位。

川普與習近平是終究要見面的，年底在南韓舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會、明年APEC又由中國大陸作東道主，兩人勢必見上一面，但兩國領袖在國際會議上依循慣例見面、行禮如儀，少了戲劇張力，時程也不夠快，恐非川普所願。

目前有一說，川普與習近平最快四月見面，為川普百日執政錦上添花；另有一說是，川普與習近平同在六月過生日，屆時見面喜上加喜。

然而，習近平未必讓川普稱心如意。尤其，中國大陸成為川普第一波關稅政策的真正受害者，被美國加徵百分之廿關稅，美方又削弱中國大陸對巴拿馬運河的掌控，加上川普政府上台即修改美台關係「事實清單」、刪去「美國不支持台獨」文字，多少讓中國大陸有笑裡藏刀之感。

川習會成與不成，中方是否讓步，終究得看美方搬出什麼籌碼交換。這意味著，台灣很有可能被放上美中談判桌上。我方如何避免淪為大國籌碼，更須有危機意識，避免重蹈歷史覆轍。