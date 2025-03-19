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黎安友：習最好等川普怎麼表態

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

美國知名政治學者、哥倫比亞大學教授黎安友昨在淡大發表演說時表示，在美國總統川普眼裡，台灣不是一個重要的東西、台灣沒什麼價值，並不認為有必要付出什麼代價去保護，但如果跟大陸國家主席習近平「交易」失敗了，可能會改採「非常反對北京」態度，恢復願意保衛台灣的想法，「但這仍不確定，因為川普非常不可預期」。

黎安友說，川普對地緣政治了解不夠，他很擔心川普會丟失很多東西；川普的世界觀是美中俄間的三角戰略關係，彼此各有勢力範圍，三大國間可有各種「交易」，如此會讓全球結構很危險。

記者詢問如何看待兩岸關係？黎安友說，現在美國愈來愈弱，態度還不明朗，習近平最好的作法是等待川普怎麼表態，沒有必要「急著（對台灣）動手」，而台灣無論川普怎麼樣都要提高韌性，包括能源、水、糧食和軍隊訓練。

黎安友演講主題為分析中共政治的未來及威權韌性是否存在。他認為中共體制仍具韌性，但不如以前，強健部分是宣傳、監視、黨的組織、民族主義、經濟成長，脆弱的是通縮、經濟成長趨緩、鎮壓統治、文化自我懷疑和領導人繼承；習近平未指定繼承人，如果生病或權力被削弱，可能發生權力鬥爭。

川普 美國 習近平

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