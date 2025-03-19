「習將訪美」川普未提具體時間

美國總統川普十七日表示，中國大陸領導人習近平將在「不久的將來」訪問美國。不過，分析家認為，習近平訪美對川普將是「一大勝利」，但習的直覺會認定過早訪美對自己不利。

川普是在出席甘迺迪中心董事會時對媒體說習近平將訪美國，但未提出具體時間；白宮和中國駐美大使館均未回應置評請求。

華爾街日報日前引述知情人士說法報導，華府和北京已開始討論川習六月舉行「生日峰會」。川普和習近平生日分別是六月十四日和十五日。

報導說，兩人六月會晤顯示兩國經貿關係緊張、影響全球市場和營運環境之際，雙方都願意釋出善意，但中方官員擔心習近平如果去華府，會有在兩國緊張時看似懇求川普的風險，也可能重演烏克蘭總統澤倫斯基在白宮公開受辱場面。

習近平上次訪美是二○二三年十一月，當時和美國總統拜登舉行會談，那次是習近平第五度以大陸國家主席身分訪美，雙方同意恢復雙方軍事高層溝通及遏止芬太尼販運。

金融時報報導，美國中央情報局（CIA） 前高階中國事務分析師強生（Christopher Johnson）表示，如果習近平近期訪美，對川普而言將是「一大勝利」，但習近平不太可能同意此行，除非有祕密的雙邊管道讓習近平有信心冒險，因為習近平的直覺是反對過早訪美，判定自己在川普第一任期內太早訪問川普的佛州海湖莊園是個錯誤。

強生指出，習近平近期訪美有風險，因為無法預見川普下令於四月一日前完成有關中國貿易研究的結果為何。他表示，習近平現在似乎放心的讓川普在沒有明確解決途徑情況下提高對中關稅，讓川普知道中國不是加拿大、墨西哥或巴拿馬。