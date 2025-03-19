王毅將訪日 中日韓外長會 可能談3國峰會

大陸外交部昨宣布，大陸外長王毅將於二十二日出席在東京舉行的第十一次中日韓外長會，訪日期間，將與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，加強兩國宏觀政策協調。

日韓媒體則報導，中日韓三方或藉此次會議，就計畫年底前在日本舉行三國領導人峰會交換意見。

針對中日韓外長會，大陸外交部發言人毛寧昨表示，中方將和日方和韓方，就推進中日韓合作及共同關心的地區和國際問題交換意見。在日本期間，王毅還將會見日本有關政要和日本友好團體負責人。

這將是中日韓三國外長繼二○二三年十一月後再次舉行會議。南韓外交部昨表示，南韓外交部長趙兌烈將與岩屋毅、王毅舉行會談，討論自去年五月中日韓領導人峰會以來的三國合作，就地區和國際局勢等議題交換意見。趙兌烈也將分別與岩屋毅和王毅舉行雙邊會談。

韓聯社報導，中日韓三方或就年內在日本舉行三國領導人會議事宜交換意見；日本NHK也報導，三國外長將在這次會議上，敲定在今年底前舉行三國領導人峰會。

NHK報導，日方也希望解決一些懸而未決的雙邊問題，如大陸暫停進口日本水產品的措施。