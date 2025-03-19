快訊

一場烏龍！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅將訪日 中日韓外長會 可能談3國峰會

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸外交部昨宣布，大陸外長王毅將於二十二日出席在東京舉行的第十一次中日韓外長會，訪日期間，將與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話，加強兩國宏觀政策協調。

日韓媒體則報導，中日韓三方或藉此次會議，就計畫年底前在日本舉行三國領導人峰會交換意見。

針對中日韓外長會，大陸外交部發言人毛寧昨表示，中方將和日方和韓方，就推進中日韓合作及共同關心的地區和國際問題交換意見。在日本期間，王毅還將會見日本有關政要和日本友好團體負責人。

這將是中日韓三國外長繼二○二三年十一月後再次舉行會議。南韓外交部昨表示，南韓外交部長趙兌烈將與岩屋毅、王毅舉行會談，討論自去年五月中日韓領導人峰會以來的三國合作，就地區和國際局勢等議題交換意見。趙兌烈也將分別與岩屋毅和王毅舉行雙邊會談。

韓聯社報導，中日韓三方或就年內在日本舉行三國領導人會議事宜交換意見；日本NHK也報導，三國外長將在這次會議上，敲定在今年底前舉行三國領導人峰會。

NHK報導，日方也希望解決一些懸而未決的雙邊問題，如大陸暫停進口日本水產品的措施。

三國 外交部 日本

延伸閱讀

王毅將出席中日韓外長會 並主持中日經濟高層對話

大陸反分裂法20周年座談會登場 趙樂際王毅宋濤出席

連署修法處罰「親中藝人」 綠委：經年累月造成國人憤怒

「風從南方起」王毅記者會提22次 「全球南方」成關鍵詞

相關新聞

以空襲加薩至少413死 戰事瀕爆發

以色列十八日大規模空襲加薩各地打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，造成至少四一三人喪命、四名哈瑪斯高層被殺。這是以哈一月十九日停...

在MAGA世界亮相 印度總理莫迪加入「Truth Social」 首篇貼文曝

BBC 18日報導，印度總理莫迪已成為少數加入美國總統川普自家社群媒體平台「Truth Social」的世界領導人之一。

德國聯邦議會批准修改基本法 放行財政一攬子方案

周二（3月18日），德國聯邦議會就一項歷史性的國防、基建與氣候保護一攬子財政計劃亮出綠燈。

王毅將訪日 中日韓外長會 可能談3國峰會

大陸外交部昨宣布，大陸外長王毅將於二十二日出席在東京舉行的第十一次中日韓外長會，訪日期間，將與日本外相岩屋毅共同主持第六...

多國聯手打詐 泰緬邊境詐騙園區仍有10萬人工作

泰國負責打擊詐騙集團行動的警察總長塔猜告訴路透社，儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10...

匿名信424萬元懸賞香港民運人士…照片是他 澳洲外長：不會容忍

媒體披露，澳洲墨爾本有民眾收到匿名發出的懸賞信，稱只要舉報1名香港異議分子的下落，即可獲得100萬港幣賞金。澳洲外長黃英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。