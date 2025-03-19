以空襲加薩至少413死 戰事瀕爆發

以色列十八日大規模空襲加薩各地打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，造成至少四一三人喪命、四名哈瑪斯高層被殺。這是以哈一月十九日停火後，以軍對加薩首波重大空襲，恐使十七個月的加薩戰爭再度完全引爆。

以國總理內唐亞胡辦公室聲明，他已下令對「恐怖組織」哈瑪斯採取強烈行動，原因是以哈六周停火一日到期後，延長停火的談判沒進展，哈瑪斯不願執行美國中東特使威科夫和其他調停方的提議，還多次拒絕交還以色列人質。當地十八日約凌晨二時半，以軍就宣布正廣泛空襲哈瑪斯在加薩的「恐怖目標」。

白宮發言人李維特說，以軍發動空襲前事先諮詢過白宮，鎖定哈瑪斯指揮高層和旗下設施，「正如總統川普表明，哈瑪斯、（葉門叛軍）青年運動，所有設法恐嚇以色列乃至美國者，都將付出代價」。

哈瑪斯聲明指控以方「重啟侵略」，無限制提供以色列政治、軍事支持的華府也要為加薩婦孺遭屠殺負全責。哈瑪斯高階成員黎希說，以方此舉等同對尚未獲釋的人質判死刑。以色列認為，仍受困加薩的五十九名人質尚存活者已不到一半。

支持哈瑪斯的伊朗外交部發言人貝卡伊十八日譴責以軍這波空襲是巴人土地上種族滅絕的持續，美國對此負直接責任。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日說，這無疑是加薩局勢又一次惡化，重大平民傷亡的消息尤其令人關切。

這次遇襲地點包括加薩北部加薩市、中部城市迪爾巴拉和南部大城甘尤尼斯和拉法。加薩衛生部說，傷亡包括許多孩童。加薩南部的納瑟醫院可見多名傷患躺在地上，一名女童在包紮流血手臂時哭泣。哈瑪斯在加薩的媒體辦公室稱，四名高階成員死於這波空襲，包括旗下安全機構幾名成員及一名加薩領導層成員。

以軍還下令民眾撤離加薩東部，包括貝特漢諾鎮大部分地區，並移往加薩中部；美聯社報導，這顯示以色列可能很快將重啟地面行動。以色列官員已向法新社說，這波軍事行動沒有具體期限，將視必要持續且不限於空襲。

紐約時報引述分析家指出，以色列未立即再對加薩發動地面入侵，暗示以國領袖可能是等著在重啟全面地面戰爭前，衡量哈瑪斯的反應，也正試圖迫使哈瑪斯在延長以哈休戰的談判妥協；但這種策略致命且有風險，可能導致全面戰爭。